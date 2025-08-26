Guinée: Taliby Dabo, figure politique, affirme que plusieurs personnalités portées disparues sont vivantes

En Guinée, les propos de Taliby Dabo, personnalité politique influente à Kankan et proche du CNRD, le parti au pouvoir, suscitent de vives réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans une interview à plusieurs médias guinéens, il affirme que les activistes Foniké Menguè, Billo Bah, le journaliste Habib Marouane Camara et Saadou Nimaga, tous portés disparus à Conakry, seraient toujours en vie.

Ancien cadre du RPG Arc-en-ciel en Haute-Guinée, bastion d'Alpha Condé, Taliby Dabo dit parler en son nom. Mais ses déclarations provoquent l'indignation. Des organisations de la société civile réclament déjà son interpellation. « Ils sont vivants, ils regardent même les informations comme vous et moi », assure Taliby Dabo, à propos des cas de disparitions en Guinée. Actuellement proche du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), le parti au pouvoir, il justifie ces disparitions par un besoin de « quiétude sociale ».

« Ils vivent bien, ils mangent bien, ils se couchent bien, ils s'habillent bien. Seulement, leur liberté et leurs mouvements sont restreints, pour des raisons de sécurité nationale. Vous avez vu que, depuis que ces personnes sont gardées au secret, il y a le calme. Ce sont eux qui semaient la terreur », poursuit Taliby Dabo.

Taliby Dabo évoque ainsi les enlèvements d'Oumar Sylla et de Billo Bah, deux cadres du FNDC, enlevés en juillet 2024, du journaliste Habib Marouane Camara ou encore Saadou Nimaga, ancien secrétaire général au ministère des Mines. Pour Alseny Faranta Camara, de l'ONG Tournons la page, la proximité de Taliby Dabo avec le pouvoir fait que ses révélations ne sont pas fortuites :

« Taliby Dabo est l'un des plus proches soutiens du président Mamadi Doumbouya et n'est donc pas un citoyen ordinaire. Nous demandons aux procureurs généraux de Conakry et de Kankan d'interpeller immédiatement M. Taliby Dabo pour qu'il approfondisse ses révélations pour servir aux enquêtes qui seraient ouvertes. »

De leur côté, les autorités de Conakry ont toujours affirmé ne rien savoir des auteurs ni du lieu de détention des personnes enlevées.