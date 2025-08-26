Algérie: Transport terrestre - L'importation des bus ouverte aux transporteurs

ALGER — Le ministre des transports, Saïd Sayoud, a affirmé, lundi à Alger, que l'importation de nouveaux bus et de bus de moins de cinq (5) ans était ouverte aux transporteurs, soulignant la mise en place d'un groupe de travail chargé d'étudier la possibilité de réviser les taxes douanières afférentes à ces opérations.

Dans une déclaration à la presse lors du lancement, à l'aéroport international Houari Boumediene, du vol commercial inaugural de la compagnie aérienne Domestic Airlines sur la ligne régulière Alger-Tamanrasset, le ministre a indiqué que le parc de transport inter-wilayas était "excellent" comparativement à celui des bus de transport urbain et suburbain.

Ainsi, M. Sayoud a évoqué le lancement, depuis janvier dernier, d'un plan pour le renouvellement progressif du parc vétuste, outre l'adoption d'une loi qui permet aux transporteurs d'importer de nouveaux bus et des bus de moins de cinq (5) ans, avec le paiement des taxes douanières et l'accomplissement de toutes les procédures liées à l'opération d'importation.

La proposition des transporteurs de bénéficier d'exonérations douanières est "en cours d'étude", a ajouté le ministre, précisant qu'un groupe de travail au niveau du ministère s'attèle, en collaboration avec les services des ministères de l'Industrie et du Commerce, "à étudier cette proposition et à apporter des solutions pouvant être introduites dans la prochaine loi de finances".