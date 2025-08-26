Afrique: Foot - Lancement de la formation du 2e groupe pour l'obtention de la licence CAF

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Une nouvelle session de formation en vue de l'obtention de la licence d'entraîneur CAF A, a débuté dimanche au Centre de regroupement et de préparation de l'élite sportive de Fouka (Tipaza), au profit des stagiaires du deuxième groupe, a indiqué un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre, inscrite au programme de la saison 2025-2026, a été présidée par le Directeur technique national, Ali Moucer, qui a présenté un exposé introductif sur les principaux axes de ce premier module, en présence du chef du département de formation, Karim Kaced.

Ce premier module combine des cours théoriques et des ateliers pratiques, encadrés par le DTN ainsi que par des formateurs affiliés à la Confédération Africaine de Football.

La session regroupe 25 stagiaires et se poursuivra jusqu'au 28 août 2025.

