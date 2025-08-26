Afrique: Judo / Mondiaux 2025 des cadets - L'Algérie présente avec quatre athlètes en Bulgarie

ALGER — L'Algérie sera représentée par quatre judokas (2 garçons et 2 filles) aux Mondiaux 2025 des cadets, prévus du 27 au 30 août courant à Sofia (Bulgarie), suivant la liste d'admission, dévoilée lundi par les organisateurs.

Il s'agit d'Ala-Eddine Sahraoui (-50 kg) et Mohamed Amine Degouah (-60 kg) chez les garçons, ainsi que Chiraz Nadine Dahoumane (-40 kg) et Asma Rym Miloudi (+70 kg) chez les filles.

Les catégories de poids retenues pour cette compétition sont celles des -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg, chez les garçons, et celles des -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg et +70 kg chez les filles.

Selon les organisateurs, 556 athlètes (298 Garçons et 258 Filles), représentant 72 pays, des six continents, ont confirmé leur participation à ces Mondiaux.

Avec 20 athlètes engagés, le Canada, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan font partie des pays les mieux représentés dans cette compétition, devant la Mongolie (19) et la Grèce (18).

Les athlètes seront fixés sur leurs adversaires respectifs à partir de mardi soir, à l'issue du tirage au sort qui sera effectué sur place par les organisateurs, soit un peu moins de 24 heures avant le début de la compétition.

Les épreuves individuelles de ces Mondiaux-2025 des cadets seront immédiatement suivis des épreuves du "par équipes mixtes", prévues en une seule journée, le 31 août.

D'après les organisateurs, seuls 221 judokas (107 Garçons et 114 Filles), représentant 16 pays, seront engagés dans ces épreuves.

Conduite par le membre du Bureau fédéral Djamel Salhi, la délégation algérienne embarquera pour la Bulgarie ce lundi, à partir de l'Aéroport International Houari Boumediene d'Alger.

La sélection nationale sera encadrée par les entraîneurs Omar Chelihi et Ihcène Mazari, secondés dans leur tâche par le soigneur Chabane Benkhemou.