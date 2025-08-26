Algérie: Ouverture de la première édition des spectacles humoristiques d'Oran

ORAN — La première édition des spectacles humoristiques d'Oran a été inaugurée, lundi soir à la salle de cinéma "El Maghreb", en hommage à l'artiste comédien et homme de théâtre Sirat Boumediene, en présence d'un large public qui a vivement réagi aux performances des artistes.

Le wali d'Oran, Samir Chibani, a présidé la cérémonie d'ouverture de cet événement, qui se poursuivra pendant cinq jours, en présence d'un grand nombre d'artistes comédiens et humoristes, de la famille du regretté Sirat Boumediene, ainsi que de l'écrivain Yasmina Khadra.

Dans son discours d'ouverture, le wali a souligné que "le défunt artiste Sirat Boumediene était une grande figure artistique qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la comédie, et constitue une source d'inspiration pour les jeunes artistes."

L'occasion a aussi été saisie pour rendre hommage à la famille du défunt, en reconnaissance de sa contribution à la culture et plus particulièrement à l'art comique.

De son côté, la directrice de la culture et des arts d'Oran, Bouchera Salhi, a déclaré à l'APS que cette première édition, organisée sous la supervision du wali d'Oran à l'initiative de la direction locale de la culture, en coordination avec le commissariat du festival des arts et cultures populaires, l'Office national de la culture et de l'information, ainsi que l'Assemblée populaire communale, réunit 67 artistes venus de différentes wilayas du pays.

Elle a souligné que l'objectif de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 29 août, est de redynamiser l'art humoristique dans la ville d'Oran et de favoriser les échanges entre jeunes artistes et comédiens.

Elle a également indiqué qu'il y a une volonté de pérenniser cette initiative pour en faire un rendez-vous annuel à Oran.

Cette manifestation artistique, qui attire un large public composé de familles oranaises et de jeunes, réunit plusieurs artistes humoristes et comédiens, dont Abdelkader Secteur, Zoubir Belhar, Mohamed Khassani, Mohamed Yabedri, Imad Gdide, Hamid Chenine, Zaza, Hindou, Houari Bouabdellah, et bien d'autres.

La soirée d'ouverture, placée sous le slogan "L'été est partage et sécurité", a été marquée par la projection d'une vidéo retraçant la carrière de Sirat Boumediene.

Des sketchs humoristiques, en solo, duo ou trio, d'une durée de 7 à 15 minutes, ont été présentés par plusieurs humoristes tels que Mohamed Yabedri, Zaza, Jehid, Tarek Kira, Fadhela Hachemaoui, Brahim Hachemaoui, Samira Benalla, Houria Zaouach, Hamid Lahlou, Sofiane Khemacha et Abed.

Le public a fortement réagi aux blagues mêlées à la danse et aux rythmes musicaux.