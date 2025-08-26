Algérie: Ouverture à Alger de la 9e édition de 'Alhane Wa Chabab'

ALGER — La 9e édition du programme artistique "Alhane Wa Chabab", qu'organise l'Etablissement public de Télévision (EPTV) a débuté, dimanche à Alger, avec la participation de 20 candidats parmi les jeunes voix prometteuses sélectionnées dans le cadre des épreuves éliminatoires à travers le pays.

La cérémonie d'ouverture officielle a été organisée à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA) à Aïn Benian, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Said, et du Directeur général de la Radio nationale, Mohamed Baghali, ainsi que de directeurs d'établissements et d'organismes publics, et d'artistes.

Dans son allocution d'ouverture, M. Baghali a affirmé que le programme artistique "Alhane Wa Chabab" "constitue l'un des plus anciens programmes de découverte des talents artistiques dans le monde", saluant la contribution des différents partenaires pour "le retour de ce programme artistique diffusé sur la Télévision algérienne".

Plus de 2000 candidats avaient pris part aux éliminatoires de cette 9e édition du programme "Alhane Wa Chabab".

Les 20 candidats retenus pour concourir lors de cette édition séjourneront, 38 jours durant, à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger, où ils bénéficieront de cours de technique vocale, d'art dramatique, de langage corporel et de sport, sous la supervision du directeur de l'école, "Alhane Wa Chabab", Fouad Ouamane.

A cette occasion, la délégation présente à la cérémonie d'ouverture a visité les différentes structures, et les espaces de formation et d'hébergement réservés aux candidats.

Ce programme artistique dont le premier prime est prévu pour le 29 août, se poursuivra, chaque vendredi, jusqu'au 31 octobre prochain à l'Opéra d'Alger.