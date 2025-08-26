Algérie: Décès de l'artiste Khaled Louma - Condoléances du ministre de la Culture

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a présenté, lundi, ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion à la famille du l'animateur radio, l'artiste Khaled Louma, décédé dimanche à l'âge de 70 ans.

Dans son message de condoléances, M. Ballalou a indiqué que le défunt était "l'une des figures éminentes de la de Radio algérienne", dont le nom était "associé à des programmes culturels ayant contribué à enrichir le goût artistique et intellectuel des auditeurs", soulignant que le défunt était resté "fidèle à sa mission médiatique et artistique, porteuse de valeurs de créativité, d'ouverture et de renouveau".

En cette douloureuse circonstance, le ministre adresse ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu'à l'ensemble de la famille médiatique, artistique et culturelle, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au regretté Sa miséricorde, de l'accueillir en Son vaste Paradis et d'apporter à ses proches patience et réconfort.

