Algérie: Derbal souligne l'impératif de faire aboutir la campagne nationale de curage des oueds et des avaloirs

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TIARET — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a ordonné, mardi à Tiaret, la mobilisation des agents du secteur de l'hydraulique, en coopération avec les collectivités locales, pour faire aboutir la campagne nationale de curage des oueds, avaloirs et canalisations, afin de prévenir les inondations.

Derbal a souligné, lors de la mise en service de la deuxième tranche du projet de préservation de la ville de Ksar Chellala, dans le cadre de sa visite dans la région, qu'"il est impératif de faire aboutir la campagne nationale de curage des oueds, avaloirs et réseaux d'évacuation, lancée récemment en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, pour éviter les inondations pendant la saison automnale des pluies".

Il a ordonné aux agents du secteur, y compris les établissements sous tutelle, comme l'Office national de l'assainissement, de contribuer activement à cette opération et de collaborer étroitement avec les collectivités locales en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires pour mener cette opération dans les meilleurs délais.

Pour rappel, la deuxième tranche du projet de préservation de la ville de Ksar Chellala des inondations, a porté sur la réhabilitation de 3.000 mètres de canalisations vétustes, la réalisation de 3.900 mètres de nouvelles canalisations à ciel ouvert, et la remise en état de 18.900 mètres de réseaux d'assainissement à l'intérieur de la ville.

Par ailleurs, à Rechaïga, M. Derbal a supervisé la mise en service d'un projet de renforcement du réseau d'eau potable de la commune. Ce projet comprend la réalisation de deux forages profonds fournissant 20 litres par seconde, un réservoir d'eau de 1.000 mètres cubes et le raccordement à un autre réservoir sur une distance de 5,5 km en direction de la ville.

