Algérie: El Mawlid Ennabaoui célébré le vendredi 5 septembre 2025

ALGER — El Mawlid Ennabaoui echarif sera célébré le vendredi 12 rabie al awal 1447 de l'Hégire, correspondant au 5 septembre 2025, a annoncé lundi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

"A l'occasion de l'avènement de rabie al anouar 1447 de l'Hégire, ce jour, le 25 août 2025, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs présente ses voeux au peuple algérien et à toute la nation musulmane".