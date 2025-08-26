Algérie: El Mawlid Ennabaoui célébré le vendredi 5 septembre 2025

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — El Mawlid Ennabaoui echarif sera célébré le vendredi 12 rabie al awal 1447 de l'Hégire, correspondant au 5 septembre 2025, a annoncé lundi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

"Le Mawlid Ennabaoui sera célébré le vendredi 12 rabie al awal 1447 de l'Hégire correspondant au 5 septembre 2025", précise le ministère dans son communiqué.

"A l'occasion de l'avènement de rabie al anouar 1447 de l'Hégire, ce jour, le 25 août 2025, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs présente ses voeux au peuple algérien et à toute la nation musulmane".

