Algérie: Affaires religieuses - Lancement mardi du concours éliminatoire national dans le cadre de la Semaine nationale du Saint Coran

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le concours éliminatoire national, organisé dans le cadre de la 27e édition de la Semaine nationale du Saint Coran, prévu en septembre prochain dans la wilaya de Boumerdes, débutera mardi, a indiqué lundi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de l'enseignement coranique et des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Messaoud Meyad a précisé que ce concours vient couronner les concours éliminatoires locaux organisés, depuis juillet dernier dans les 58 wilayas, et qui ont permis de désigner le premier lauréat de chacune des six catégories prévues, dans le cadre de la Semaine nationale du Saint Coran.

Le premier lauréat de chaque catégorie participera au concours éliminatoire national prévu les 26, 27 et 28 août par visioconférence, au siège du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Au terme du concours, les dix premiers de chaque catégorie participeront à la 27e édition de la Semaine nationale du Saint Coran prévu les 15, 16 et 17 septembre dans la wilaya de Boumerdes, a fait savoir le responsable.

Le Concours s'inscrit dans le cadre de la célébration du Mawlid Ennabaoui, a-t-il précise, indiquant que la Semaine nationale du Saint Coran sera marquée par la tenue d'un colloque scientifique avec pour slogan "l'unité nationale et la cohésion sociale à la lumière des valeurs coraniques", auquel prendront part les chouyoukh des zaouïas, ainsi que des maîtres de conférence.

