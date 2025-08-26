Algérie: Les actions d'éclat des fidayine en France ont illustré la portée universelle de la Révolution de libération

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, a affirmé, lundi à Alger, que les actions d'éclat menées par les fidayine de la Fédération du Front de libération nationale (FLN) sur le sol français en 1958 avaient illustré la protée universelle de la Révolution de libération et la loyauté des enfants de l'Algérie, en portant le combat sur le sol même de l'occupant.

Présidant l'ouverture d'une conférence organisée par le Musée national du Moudjahid, sous le thème "Mémoire de la résistance à l'étranger et rôle de la communauté nationale dans l'édification de l'Algérie victorieuse", à l'occasion du 67e anniversaire des actions d'éclats menées par les fidayine de la Fédération du FLN en France, le 25 août 1958, M. Rebiga a estimé que ces opérations constituaient "une étape phare du parcours militant de la Révolution algérienne", et témoignaient également de "la portée universelle de la guerre de libération et de la loyauté de enfants vaillants de l'Algérie".

Ces actions "n'étaient pas seulement un message fort à la colonisation française, mais aussi un cri retentissant adressé au monde entier, pour dire que les Algériens sont invincibles, et que leur révolution ne peut être confiner géographiquement, car la conscience révolutionnaire a embrasé chaque parcelle de la nation, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur", a-t-il soutenu. "C'est ce qui a permis à ces héros intrépides de porter la Révolution sur le sol de l'occupant français (...)".

Et de préciser que "cette épopée immortelle ne doit pas être analysée seulement d'un point de vue politique seulement ou comme étant une histoire évènementielle, car il est de notre devoir de l'évoquer en tant que miroir reflétant l'image de l'Algérie combattante, cette même Algérie, jamais soumise ni résignée", martèle M. Rebiga, affirmant que "le peuple algérien ne transige guère lorsqu'il s'agit de sa souveraineté et de sa dignité".

"Les filles et les fils du peuple algérien, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, portent en eux un lien avec la patrie et un sentiment d'appartenance, et c'est ce que nous ressentons aujourd'hui chez notre communauté à l'étranger, qui a été et demeure l'un des piliers de la loyauté et un acteur majeur dans la défense de l'Algérie, la protection des acquis de le Révolution et le renforcement des liens de solidarité entre ses enfants", a-t-il enchainé.

Rebiga a par là même rappelé l'intérêt particulier accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la communauté nationale à l'étranger, rappelant cet égard ses décisions visant à consolider les liens de la communauté avec sa mère patrie et à lui permettre de contribuer efficacement à l'édification d'une Algérie victorieuse.

La conférence a été marquée par des témoignages vivants de plusieurs moudjahidine sur les actions d'éclat des fidayine de la Fédération du FLN en France. Un hommage a été également rendu à des membres de la famille révolutionnaire.