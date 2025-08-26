Congo-Kinshasa: Les religieux unissent leur voix en vue du dialogue national inclusif

Comme le leur avait demandé la présidence congolaise au mois de juin, les Églises catholique et protestante se sont associées à d'autres confessions religieuses pour proposer une feuille de route commune en vue de la tenue du dialogue national inclusif destiné à enrayer la crise politique et sécuritaire dans l'est du pays.

En RDC, les Églises catholique et protestante engagées dans un processus de médiation pour tenter d'enrayer la crise politique et sécuritaire que traverse l'est du pays poursuivent la préparation du dialogue national inclusif qui doit avoir lieu prochainement.

Après avoir travaillé pendant plus d'un mois avec la présidence qui leur avait demandé de fusionner leurs propositions avec celles formulées par d'autres confessions, ces dernières se sont associées avec la Plateforme des confessions religieuses au Congo et la Coalition interconfessionnelle pour la nation avec lesquelles elles ont présenté une feuille de route commune pour la suite du processus, ce lundi 25 août.

Le document annonce un « mois de la paix » rythmé par des cultes oecuméniques pour instaurer confiance et décrispation, suivi d'un dialogue entre experts pour mobiliser les compétences autour de solutions techniques.

Ce n'est qu'ensuite qu'interviendra le dialogue politique proprement dit, dont les parties prenantes seront « la majorité au pouvoir, l'opposition politique non armée, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise et des personnalités indépendantes ou influentes issues du monde académique, culturel, intellectuel et économique », détaille le pasteur Éric Senga, secrétaire général et porte-parole de l'Église du Christ au Congo (ECC).

« Il faut des concessions, de la grandeur et le pardon »

Alors que les religieux souhaitent que les discussions débouchent sur un compromis « patriotique et durable », ceux-ci n'attendent désormais plus que la convocation officielle des assises par le président Félix Tshisekedi pour se mettre au travail, espérant qu'elle interviendra « le plus tôt possible » car « il y a urgence », reprend Éric Senga.

« Nous avons près de 7 millions de nos compatriotes qui sont en errance et la tension continue de monter. Nous avons donc demandé au chef de l'État que des actes soient posés le plus vite possible », explique encore celui-ci avant d'exhorter aussi « chacun à avoir un esprit d'apaisement et de surpassement parce que nous sommes dans une situation qui nécessite de la cohésion. Il faut par conséquent des concessions, de la grandeur et le pardon », conclut-il tandis que les religieux demandent aussi aux partenaires internationaux de la RDC de faire preuve d'un « accompagnement sincère et constructif ».