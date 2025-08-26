Algérie: Le ministre de l'Hydraulique supervise le lancement de l'alimentation en eau potable de 11 communes à partir de la nappe souterraine de 'Adjermaïa'

TIARET — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a supervisé, lundi à Tiaret, la mise en service d'un projet d'alimentation en eau potable de 11 communes, dont le chef-lieu de la wilaya, à partir de la nappe souterraine d'"Adjermaïa".

Ce projet vise à renforcer l'approvisionnement en eau potable au profit des habitants de la wilaya, indique-t-on.

M. Derbal a salué la concrétisation de ce projet, situé à Zemalat Emir Abdelkader dans la wilaya déléguée de Ksar Chellala, qui s'étend sur une distance de 138 km et fournit 34.000 m³ d'eau par jour, précisant que "sa réalisation a été assurée par des compétences et des moyens purement nationaux".

Le ministre a indiqué, lors de cette visite d'inspection, que "grâce à l'intervention des pouvoirs publics, sur instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les perturbations dans l'approvisionnement en eau ont été résolues dans la wilaya".

Il a ajouté que "la situation de l'alimentation en eau connaît une nette amélioration grâce à la mise en service de plusieurs projets, ce qui a permis d'augmenter les volumes mobilisés et de diversifier les sources d'approvisionnement, en attendant de futurs projets, notamment l'alimentation, à l'avenir, de la wilaya en eau de mer dessalée".

Le ministre a également évoqué les projets structurants dont a bénéficié la wilaya, notamment le projet de Chott Chergui, qui fournit 10.000 m³ par jour à la ville de Tiaret depuis l'été 2024.

Ce volume sera doublé, dès aujourd'hui, grâce à la mise en service de la deuxième tranche du projet, permettant le transfert de 8.000 m³ supplémentaires, sur un total de 26.000 m³, dont bénéficieront les communes des daïras d'Aïn-Kermes et de Frenda.

Il a aussi indiqué que, parallèlement à la mobilisation des ressources en eau potable, des stations d'épuration des eaux usées sont en cours de réalisation ou de réhabilitation, afin de réutiliser ces eaux dans l'irrigation agricole.

Dans la matinée, le ministre a supervisé le raccordement des réservoirs du chef-lieu de wilaya et un puits artésien destiné à approvisionner les communes de la daïra de Meghila en eau potable.

La visite de M. Taha Derbal s'est poursuivie, dans l'après-midi, avec l'inspection de la station de pompage N 2 du projet à Rechaïga, ainsi que l'inauguration de la deuxième tranche du projet de protection de la ville de Ksar Chellala contre les eaux pluviales.