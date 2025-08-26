Algérie: Canicule - La Protection civile appelle les citoyens à la vigilance et au respect des conseils préventifs

ALGER — La Protection civile a appelé, lundi dans un communiqué, les citoyens à la vigilance et au respect des conseils préventifs afin de réduire les risques liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas.

La Protection civile appelle à la vigilance et au respect des conseils préventifs afin de réduire les risques liés à la canicule, invitant les citoyens au strict respect des consignes de prévention, notamment à "ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques et les enfants", indique le communiqué.

Les précautions à observer consistent également à "fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, à maintenir les fenêtres et volets fermés le jour et à les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraîcheur".

Il est également recommandé "d'éviter les endroits confinés, de baisser ou d'éteindre les lumières électriques et d'éviter de se déplacer pendant cette période, sauf nécessité, et ce, tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieures".

La Protection civile conseille également aux citoyens de "rester à l'ombre et de ne pas s'exposer au soleil" et, en cas de nécessité, "il est préférable de porter un chapeau, des vêtements légers, en coton et amples, et de préférence de couleur claire", tout en "évitant les activités extérieures comme le sport, le jardinage ou le bricolage".

Elle recommande notamment de "ne pas se baigner dans les réserves d'eau (barrage, retenue collinaire, mares d'eau et bassins d'eau) et dans les plages interdites à la baignade", invitant, par ailleurs, les citoyens à "aider les personnes dépendantes (nourrissons, enfants, personnes âgées et malades) en leur proposant régulièrement de l'eau".

Concernant les conducteurs ne disposant pas d'air conditionné dans leurs véhicules, il leur est conseillé "d'éviter les longs trajets durant la journée et de les programmer en soirée ou la nuit", et de "rester dans des endroits frais et à l'ombre et de ne pas laisser les enfants seuls à l'intérieur du véhicule".

Par ailleurs, la Protection civile a exhorté les citoyens à "éviter toute action pouvant provoquer un départ de feu", leur rappelant son numéro vert (1021) et son numéro d'urgence (14) afin de les appeler tout en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.