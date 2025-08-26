Algérie: De grands espoirs placés dans la compagnie aérienne Domestic Airlines pour désenclaver les zones frontalières

TAMANRASSET — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a affirmé, lundi depuis Tamanrasset, que de grands espoirs étaient placés dans la compagnie aérienne nouvellement créée, Domestic Airlines, laquelle jouera un rôle majeur dans l'amélioration du transport aérien intérieur et le désenclavement des régions éloignées, particulièrement celles situées sur la bande frontalière.

Dans une déclaration à la presse à l'aéroport Aguenar Hadj Bey Akhamok, à l'occasion du vol inaugural de la compagnie aérienne Domestic Airlines entre Alger et Tamanrasset, M. Sayoud a indiqué que "cette compagnie, créée en mars dernier sur instruction du président de la République, et après tous les efforts déployés par les différentes parties concernées du secteur des transports, de la compagnie Air Algérie et du groupe Sonatrach, vient répondre aux attentes des citoyens de l'ensemble des wilayas, particulièrement celles du Sud, où l'avion est considéré comme le moyen de transport indispensable en raison des longues distances et des conditions naturelles difficiles".

Cette nouvelle compagnie s'engage à transporter les citoyens à travers le pays, en sus d'assurer d'autres vols pour le transport des travailleurs des compagnies pétrolières, précise le ministre, affirmant que la programmation des vols sera réajustée selon les besoins des citoyens, en concertation avec les autorités locales concernant le nombre de vols et leurs destinations.

A cette occasion, le ministre a assisté à une présentation détaillée sur les différents types de transport dans la wilaya, à l'instar de l'aéroport de Tamanrasset, dont la superficie est estimée à 589 hectares et qui a enregistré plus de 187.000 voyageurs au cours de l'année 2024, avec une augmentation considérable par rapport aux années précédentes.

Par ailleurs, M. Sayoud a affirmé que l'Etablissement du transport urbain de Tamanrasset qui dispose actuellement de 12 bus, dont certains sont hors service, sera doté de 10 nouveaux bus, ajoutant que les mesures nécessaires ont été prises pour réparer les bus en panne.

Le premier responsable du secteur a révélé également que la wilaya de Tamanrasset avait bénéficié de nouveaux taxis, dans le cadre d'un accord conclut entre la Fédération nationale des chauffeurs de taxi et un constructeur automobile, afin de renforcer la flotte de taxis de la wilaya qui compte actuellement 244 véhicules, tout en soulignant qu'un accompagnement sera garanti pour tous les investisseurs souhaitant créer des sociétés de transport urbain dans la wilaya.

Au terme de sa visite, le ministre du Transport s'est rendu au siège de la navigation aérienne à l'entrée de la ville de Tamanrasset, ainsi qu'au siège de l'agence commerciale d'Air Algérie, qui a bénéficié récemment d'une opération d'aménagement.