Algérie: Sétif - Démantèlement d'une bande de voleurs de bétail et récupération de 30 têtes d'ovins

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

SETIF — Les éléments de la 2ème sûreté de daïra d'El Eulma (Est de Sétif) ont démantelé une bande criminelle constituée de 5 individus spécialisés dans le vol à main armée de bétail, et récupéré 30 moutons volés, indique un communiqué publié lundi par la sûreté de wilaya.

Le document précise que l'opération policière a été effectuée après la réception d'un appel téléphonique sur le numéro vert de la sûreté (1548) faisant état d'un vol par des inconnus de plusieurs moutons dans une exploitation privée.

Des groupes d'intervention, immédiatement formés, se sont rendus sur les lieux et procédé à l'arrestation d'un individu suspect qui a été conduit au siège de la sûreté de daïra, ajoute le communiqué, soulignant que la poursuite de l'enquête et le recueil de preuves ont abouti, en concertation avec le parquet, à l'interpellation de 4 autres individus impliqués dans le vol.

Les cinq suspects, âgés de 27 à 42 ans, déjà impliqués dans des affaires similaires, ont été arrêtés, tandis que l'ensemble du troupeau volé, constitué de 30 têtes d'ovins, a été récupéré avec saisie d'une arme à feu traditionnelle et d'outils utilisés pour les vols, ainsi que d'un véhicule utilitaire ayant servi aux déplacements des malfaiteurs et au transport des bêtes.

Après finalisation de l'enquête, les moutons ont été restitués à leur propriétaire et un dossier pénal a été élaboré pour "formation d'une association de malfaiteurs aux fins de préparer un vol de bétail avec utilisation d'arme à feu" à l'encontre des 5 malfaiteurs qui ont été déférés au tribunal d'El Eulma, conclut le communiqué.

