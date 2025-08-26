En République centrafricaine, ce 25 août 2025, deux cadres de la société de l'énergie centrafricaine (Enerca) ont été condamnés à deux ans de prison pour négligence, tandis que l'ancien directeur général d'Enerca a été acquitté dans un procès sur la bousculade mortelle survenue le 25 juin dernier au lycée Barthélémy-Boganda de Bangui. Des lycéens y passant le bac avaient été pris de panique suite à l'explosion d'un transformateur électrique.

En Centrafrique, un acquittement et deux condamnations deux mois après le drame du lycée Barthélémy-Boganda. Si l'ancien directeur général de la société de l'énergie centrafricaine (Enerca) a été relaxé ce 25 août 2025 par le tribunal de grande Instance de Bangui, ses deux collaborateurs ont quant à eux été condamnés.

Aussitôt après le drame, trois hauts responsables de l'Enerca, le directeur de la production, le chef du bureau de la distribution et le directeur général avaient été interpellés par l'Office centrafricain de répression du banditisme (OCRB).

Auditionné pour négligence ayant occasionné la mort d'élèves en plein examen, ils ont ensuite été transférés à la maison d'arrêt de Ngaragba, avant d'être relevés de leurs fonctions quelques jours plus tard par décret présidentiel.

L'explosion avait eu lieu quelques minutes après une opération de maintenance réalisée par des techniciens de l'Enerca. Durant deux mois, les enquêtes judiciaires se sont penchées entre autres sur la vétusté du transformateur, sur le choix de techniciens non-qualifiés, ou encore sur l'installation anarchique du réseau électrique autour du lycée Barthélémy-Boganda.

Les trois hommes ont comparu ce lundi devant les juges. Le directeur général Thierry Patient Bendima est a donc été acquitté par le tribunal de grande instance de Bangui (TGIB), tandis que ses deux acolytes écopent de deux ans d'emprisonnement pour négligence. De l'opposition en passant par la société civile et les familles des victimes, toutes les voix réclament la poursuite des enquêtes afin d'établir d'autres responsabilités.

Le 25 juin 2025, alors qu'environ 5 300 candidats passaient le baccalauréat dans ce centre d'examen, un transformateur de l'Enerca avait explosé après une opération de maintenance. Paniqués, les élèves se sont livrés à des scènes de bousculades. La tragédie avait coûté la vie à une trentaine de candidats, blessant au moins 260 autres.