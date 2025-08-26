Afrique: Kinshasa accueille la XVe Assemblée générale du Consortium des Fonds africains pour l'environnement

La ville de Kinshasa accueille, du 25 au 28 août, la XVe Assemblée annuelle du Consortium des Fonds africains pour l'environnement (CAFÉ).

Cette structure regroupe 19 fonds fiduciaires africains engagés dans la conservation de la nature et la gestion durable des ressources naturelles. Cette plateforme d'échanges vise à renforcer les capacités des acteurs et à intensifier le plaidoyer pour mobiliser des financements pérennes en faveur de la biodiversité africaine.

À travers ce forum de quatre jours, les membres du CAFÉ réaffirment leur engagement en faveur d'une conservation durable en Afrique, fondée sur des principes de responsabilité environnementale. Au cours des travaux, les participants mettent en avant les fonds d'impact comme instruments clés pour une conservation responsable et efficace.

Le président du CAFÉ, Théophile Zognou, a expliqué le choix de Kinshasa comme lieu d'accueil de cette 15e édition :

« La particularité de cette 15e édition est qu'elle se tient en RDC, qui constitue le poumon vert de l'Afrique et du monde. Nous sommes très honorés que le gouvernement congolais ait accepté d'abriter cet événement. Avec toute sa biodiversité, tout le monde a envie de passer au Congo, d'aller dans les parcs y voir les gorilles et toutes les espèces... ».

Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les fonds fiduciaires africains pour la conservation, et à promouvoir des solutions financières innovantes, inclusives et durables, au service de la biodiversité et des communautés locales.

En tant qu'acteurs de la conservation en Afrique, les membres du CAFÉ s'engagent à être des catalyseurs de changement pour une conservation qui bénéficie à la nature et aux populations. Ils garantissent le respect des droits fonciers coutumiers, en exigeant le consentement libre, préalable et éclairé des communautés pour tout projet de conservation sur leurs espaces de vie.

Par ailleurs, le CAFÉ a publié un guide de bonnes pratiques pour des projets carbone équitables dans les pays membres. L'organisation s'engage également à publier un rapport annuel sur l'état des droits humains dans les aires protégées qu'elle finance.

Le forum réunit les membres du Consortium, des représentants des États, des bailleurs de fonds, des ONG partenaires ainsi que des acteurs du secteur privé.