Ile Maurice: Sur les traces de la joëlette du parcours CIEL 10 km

25 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Rishi Etwaroo

Le CIEL Ferney Trail du 13 septembre accueillera deux joëlettes. Ces sièges à une roue, portés par des volontaires, offrent aux personnes souffrant de handicap la possibilité de vivre l'expérience fascinante d'une randonnée en pleine nature.

C'est le parcours CIEL 10 km, à travers champs et pâturages, à flanc de collines boisées et avec vue sur la mer, que parcourront les joëlettes à Ferney. Chaque année, le CIEL Ferney Trail offre ainsi une communion avec la nature du sud-est pour des milliers de participants sur quatre parcours, de 5 km à 35 km, en évitant toutefois la zone de conservation de la forêt protégée de la Vallée de Ferney.

L'express à suivi les sentiers de ce parcours de 10 km afin d'en ramener certaines des images qui resteront dans les mémoires des deux jeunes bénéficiaires de cette randonnée à joëlette dans quelques jours. Découverte...

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.