Ile Maurice: Sur les traces de la joëlette du parcours CIEL 10 km

Le CIEL Ferney Trail du 13 septembre accueillera deux joëlettes. Ces sièges à une roue, portés par des volontaires, offrent aux personnes souffrant de handicap la possibilité de vivre l'expérience fascinante d'une randonnée en pleine nature.

C'est le parcours CIEL 10 km, à travers champs et pâturages, à flanc de collines boisées et avec vue sur la mer, que parcourront les joëlettes à Ferney. Chaque année, le CIEL Ferney Trail offre ainsi une communion avec la nature du sud-est pour des milliers de participants sur quatre parcours, de 5 km à 35 km, en évitant toutefois la zone de conservation de la forêt protégée de la Vallée de Ferney.

L'express à suivi les sentiers de ce parcours de 10 km afin d'en ramener certaines des images qui resteront dans les mémoires des deux jeunes bénéficiaires de cette randonnée à joëlette dans quelques jours. Découverte...