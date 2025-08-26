Sénégal: Biram Soulèye Diop prône 'une démarche proactive' pour accompagner la stratégie nationale des combustibles domestiques

Dakar — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, préconise "une démarche proactive" pour accompagner la mise en oeuvre de la stratégie nationale des combustibles domestiques et biocarburants au cours de la période 2025-2035.

Cette stratégie récemment adoptée par le gouvernement sénégalais vise à répondre aux défis environnementaux, énergétiques et climatiques liés à la forte dépendance au bois-énergie et à la déforestation.

"Il nous faut avoir une démarche proactive à la limite agressive pour que tous ceux-là qui doivent en être informés et accompagner le mouvement global, puissent le faire", a-t-il déclaré, lundi, lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la Semaine des combustibles domestiques et biocarburants (25-28 août).

Cette initiative porte sur le thème "Accès universel et équitable à une énergie de cuisson propre, durable et à moindre coût à l'horizon 2035".

"Il ne faut pas avoir peur d'en parler même auprès de l'Eglise, du culte musulman, des familles religieuses pour renforcer la mission fondamentale de cette perspective durable", a-t-il ajouté.

Selon Birame Soulèye Diop, la Semaine des combustibles domestiques "a pour ambition de rendre cette stratégie plus vivante et partagée" la transition vers des combustibles domestiques durables.

Elle vise également à "favoriser son appropriation par tous les acteurs concernés et en assurer une large diffusion sur tout le territoire. Cette transition doit être portée aussi par tous, en améliorant la communication et en cassant les cloisons imposées entre les différents opérateurs", ajoute-t-il.

D'après le ministre de l'Energie, cette transition doit également être vue "comme une opportunité de créer de nouveaux emplois notamment pour les jeunes dans la fabrication, la distribution et la maintenance des équipements et améliorer la santé de millions de nos concitoyens [...]".

Un des objectifs poursuivis par la transition vers des combustibles domestiques durables concerne par ailleurs le renforcement de la souveraineté énergétique par le biais de la valorisation des ressources locales, incluant la réduction de la dépendance du Sénégal aux importations, ce qui devrait contribuer à "positionner le Sénégal comme un pays pionnier en Afrique de l'Ouest dans le domaine".

Birame Soulèye Diop a réaffirmé la détermination de l'Etat à mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel favorable, appelant les acteurs à s'engager aux côtés du gouvernement pour l'atteinte de cet objectif durable.

Il a rappelé qu'au Sénégal, plus de 50% de la population reste dépendante du bois-énergie. "Chaque année, environ 40.000 hectares de forêts disparaissent en raison de la surexploitation, et plus de 85% du bois de chauffe est utilisé de manière non durable", a-t-il déploré.

Il a plaidé pour une réduction progressive de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois, afin de préserver le capital forestier du pays et de renforcer la résilience des communautés face au changement climatique.

Durant ces quatre jours de concertations (25-28 août) pour le compte de la Semaine des combustibles domestiques et biocarburants, il est prévu des panels, des expositions et des échanges d'expériences.

Cette concertation est attendue comme un moment devant permettre de "renforcer la concertation entre les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers", mais aussi de "mettre en oeuvre les initiatives porteuses déjà en cours dans nos régions [...]".

Il s'agit, à terme, d'aider à créer "des passerelles entre chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et communautés, surtout de dégager des pistes d'action concrètes pour accélérer le déploiement des combustibles propres et durables", a indiqué le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.