Sénégal: Matam - Un programme de relogement préconisé pour les populations impactées par les inondations

Béli Dialo (Matam) — Le coordonnateur de la Plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique (PNA/JC), Cheikh Fadel Wade, a plaidé, lundi à Matam (nord), pour la mise en place d'un programme destiné à reloger les familles victimes des inondations dues au débordement du fleuve Sénégal.

"Beaucoup de familles victimes des inondations doivent être relogées, grâce à un programme de relogement. C'est ce que l'Etat doit faire parmi tant d'autres solutions pour des personnes qui ne peuvent plus s'adapter dans de pareilles situations", a-t-il dit au cours d'un forum régional de plaidoyer sur la justice climatique.

Le thème de ce forum tenu à Béli Dialo, un village de la région de Matam, fortement impacté par les inondations enregistrées dans cette zone l'année dernière, portait sur "Le renforcement de la résilience des communautés des inondations fluviales".

Selon le coordonnateur de la Plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique, l'Etat doit déplacer ces populations en leur trouvant de l'espace, les "reloger et leur trouver toutes les commodités nécessaires".

Il considère que les programmes de relogement font partie des nombreuses solutions que l'Etat peut mettre en place en faveur des victimes des inondations.

Selon Ibrahima Thiam, la Fondation Rosa Luxembourg, dont il est le chargé de programme, compte accompagner la Plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique, une manière pour cette organisation d'apporter sa contribution à la recherche de solutions à la situation des populations impactées par les inondations.

"Ces solutions doivent être inclusives et participatives. Nous ne sommes pas là pour imposer des idées, mais pour écouter celles que proposent les communautés, recueillir leurs sentiments, leurs réflexions et essayer d'améliorer la situation", a souligné M. Thiam, présent à ce forum régional.

La commune de Ogo, à laquelle le village de Béli Dialo est rattachée, a été représentée par des membres du conseil municipal.

Dix-sept familles qui avaient quitté Béli Dialo après les dernières inondations enregistrées dans ce village situé à quatre kilomètres de la commune de Matam, y sont retournées depuis.

Sept autres familles sont restées dans une partie protégée des eaux par la route du Dandé Mayo sud qui passe non loin de là.