Sénégal: Le SYNPICS appelle à faire du document final des assises des médias un 'levier d'actions'

Dakar — Le document final des assises des médias doit être "un levier d'actions" pour le chef de l'Etat dans la réforme et la protection du secteur de la presse, a estimé, lundi, à Dakar, le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), Moustapha Cissé.

Il intervenait à l'atelier de consolidation des recommandations des assises nationales des médias et des journées de concertation sur la presse, en présence du directeur de la Communication, Habibou Dia, et du président du comité scientifique des assises des médias, Matar Silla.

"Nous devons porter la voix des citoyens, traiter les urgences et incarner une vision qui est celle d'un Sénégal où l'information est un bien commun, accessible et protégé par les valeurs démocratiques", a indiqué Moustapha Cissé.

Il a réitéré l'engagement du SYNPICS à rester "mobilisé, vigilant et constant" pour garantir l'autorité et la crédibilité du secteur, insistant sur la nécessité d'une "mobilisation collective et d'une éthique partagée" pour bâtir des fondations solides pour les médias.

Il a par ailleurs invité les participants à "transcender les privilèges, dépasser les désaccords et construire un engagement collectif", soulignant que "la crédibilité de la démarche [entreprise dans le cadre de ces concertations] dépend de la rigueur, de la solidarité et du respect mutuel".

Selon le SG du SYNPICS, la réussite du processus dépendra de la capacité des acteurs à "inscrire les réformes dans la durée" et à "donner à la presse sénégalaise les moyens de jouer pleinement son rôle de garant de la démocratie".

Moustapha Cissé, a appelé à "l'application immédiate des mesures sociales et à la réforme du Fonds d'aide au développement de la presse sur des critères transparents et équitables".

Il a par ailleurs plaidé pour l'instauration d'un régime fiscal adapté aux médias, la reconnaissance des créateurs de contenus issus des réseaux communautaires et l'adoption d'un cadre éthique sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les médias.

Le SYNPICS souhaite également "une meilleure protection juridique contre les violences numériques et les discriminations", ainsi qu'un engagement plus fort des banques et des institutions nationales pour soutenir le secteur.

"Nous voulons une presse qui ne subit plus, mais qui propose. Un secteur qui tient debout, fort de sa contribution à la société", a déclaré Moustapha Cissé.

Il a insisté sur la nécessité "d'accélérer les réformes" pour répondre aux "frustrations légitimes" des acteurs des médias.