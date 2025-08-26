Sénégal: Bassirou Diomaye Faye adresse ses 'chaleureuses félicitations' à Abass Fall après son élection à la tête de la maire de Dakar

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses "chaleureuses" félicitations à Abass Fall, élu lundi maire de la ville de Dakar, disant espérer que cette responsabilité sera placée sous le signe du "dialogue et d'une action résolue au service des populations de Dakar".

"Je félicite chaleureusement M. Abass Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, pour son élection à la tête de la Ville de Dakar. Puisse cette responsabilité élevée être placée sous le signe du service public, du dialogue et d'une action résolue au service des Dakaroises et des Dakarois", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau social X.

Abass Fall, coordonnateur départemental de PASTEF à Dakar, le parti au pouvoir dont est membre Bassirou Diomaye Faye, succède à Barthélémy Dias, révoqué suite à sa condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf.

Il a remporté le scrutin organisé par le conseil municipal devant le maire intérimaire Ngoné Mbengue, membre de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, par 49 voix sur 88 votants.

En plus de M. Fall et de Ngoné Mbengue, deux autres candidats étaient en lice, à savoir Mohamadou Massamba Sèye et Daouda Guèye.

Abbas Fall, actuellement ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions devrait succéder à Ngoné Mbengue, qui assurait l'intérim de Barthélémy Dias, déchu de son poste de maire en décembre 2024, à la suite d'une condamnation définitive pour homicide involontaire dans une affaire remontant à l'année 2011.

M. Dias a déposé un recours devant la Cour suprême pour contester la tenue de cette élection, mais cette "requête en référé-suspension" a été rejetée.

La haute juridiction, également saisie par l'ancien édile pour faire annuler la décision de la destituer de ses fonctions, va se prononcer sur le fond le 18 septembre prochain.