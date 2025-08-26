Sénégal: Saint-Louis - Des acteurs touristiques demandent le renouvellement du bureau du Syndicat d'initiative

25 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Des acteurs du tourisme et de l'artisanat, réunis au sein d'un collectif, demandent le renouvellement de l'actuel bureau du Syndicat d'initiative dont le mandat est arrivé à terme le 25 juin dernier.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, ils ont déclaré ne pas exclure de mener des activités parallèles, si le bureau actuel n'est pas renouvelé.

Les signataires comptent même saisir le procureur de la République pour, disent-ils, faire appliquer les textes.

Le bureau actuel du Syndicat d'initiative de Saint-Louis a été installé il y a 12 ans. Son président actuel est en poste depuis 6 ans, selon le même communiqué.

Les membres du collectif, dont le président des guides touristiques de Saint-Louis, Amadou Diop, a dénoncé le fonctionnement dudit bureau et pointé des "irrégularités" dans sa gestion.

Contacté par l'APS pour recueillir sa version, Bachir Cissé, président du Syndicat d'initiative, dit avoir décidé, à titre personnel, de ne pas répondre à ces accusations.

