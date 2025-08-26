Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre - Dano Djédjé dépose le dossier de candidature de Laurent Gbagbo

25 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le président exécutif du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), le professeur Sébastien Dano Djédjé, a déposé le lundi 25 août 2025, le dossier de candidature de Laurent Gbagbo auprès de la Commission électorale indépendante (Cei), située à Cocody, les II-Plateaux.

Lors de la cérémonie de dépôt, le professeur Dano Djédjé a souligné que le candidat déclaré Laurent Gbagbo a été parrainé dans 27 régions du pays, bien au-delà des 17 régions demandées par la Cei. Ce large soutien, selon lui, témoigne de la forte adhésion à la candidature de l'ex-Président. « Dans un pays dit démocratique, il n'y a que par les élections qu'on fait connaître ses idées. Je souhaite que les Ivoiriens choisissent dans la paix », a déclaré le professeur Dano Djédjé, le représentant de Laurent Gbagbo.

Ces propos rappellent l'importance du processus électoral dans un environnement démocratique, où chaque voix compte pour la paix et l'unité du pays.

Il est important de rappeler que Laurent Gbagbo, l'ex-Président ivoirien, ne figure pas sur la liste électorale. Cette situation n'a pas entravé la démarche de son parti, qui reste déterminé à faire entendre la voix de M. Gbagbo au cours de l'élection présidentielle d'octobre 2025.

