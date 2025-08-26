Cote d'Ivoire: She Is The Code - La 18e promotion diplômée au Cscticao

Le Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao) de Cocody a abrité la cérémonie de remise des diplômes de la 18e promotion du programme She Is The Code, le 16 août 2025. Sept mois de formation intensive dans le numérique se sont achevés par une célébration empreinte d'émotion, de reconnaissance et d'espoir.

Les diplômées ont ouvert l'événement par des témoignages poignants, relatant les obstacles surmontés et la transformation personnelle vécue grâce au programme. Leurs proches, également invités à s'exprimer, ont partagé leur fierté et leur gratitude, rappelant l'impact concret de cette initiative sur les familles.

Les interventions officielles ont ensuite donné toute sa profondeur à la cérémonie. Yao épouse Koné a exhorté les diplômées à persévérer, à croire en leurs capacités et à se mettre au service des générations futures. Avant d'affirmer : « Soyons des élues du savoir, des actrices du changement. »

Le parrain, Tra Bi, a pour sa part mis en lumière les inégalités persistantes dans le secteur numérique. Selon lui, moins de 30 % des femmes africaines accèdent à Internet contre 43 % des hommes, tandis que seulement 26 % des emplois technologiques dans le monde sont occupés par des femmes. Il a invité la promotion 18 à jouer pleinement son rôle de pionnière et à transmettre ses savoirs.

Fondateur de She Is The Code, Jean-Patrick Ehouman a retracé la genèse du projet, lancé sans appui extérieur et devenu aujourd'hui une référence dans la formation des femmes au digital. Il a annoncé la célébration du 10e anniversaire du programme le 27 janvier 2026, et rappelé sa vision de durabilité. « Imaginez une Afrique qui résout ses problèmes grâce à une génération de femmes qui forment et transmettent. Voilà notre vision », a-t-il indiqué.

Dans une ambiance festive, la 18e promotion a symboliquement passé le flambeau à la promotion 19, marquant la continuité du mouvement. La coupure du gâteau et une séance photo collective ont mis fin à cette journée mémorable.

Avec cette nouvelle étape, She Is The Code confirme son rôle stratégique : réduire la fracture numérique, renforcer l'autonomie des femmes et inspirer une transformation durable.

Une correspondance particulière de F.E.