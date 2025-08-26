Cote d'Ivoire: Italie - Mariatou Koné présente les réformes éducatives ivoiriennes

25 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Rimini (Italie), 25 août 2025 - La Côte d'Ivoire a été à l'honneur de la 46e édition du « Rimini Meeting pour l'amitié entre les peuples », l'un des plus grands rendez-vous internationaux sur la culture et le dialogue. Invitée à intervenir lors de la conférence de haut niveau intitulée « Éducation, est espoir », la Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a présenté la politique éducative ivoirienne et ses réformes ambitieuses.

Dans son allocution, la ministre a rappelé que depuis 2011, sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara, l'éducation est devenue une priorité nationale. Elle s'est appuyée sur cinq piliers majeurs. A savoir l'accès universel à l'école grâce à la gratuité des manuels et kits scolaires et à la suppression des frais supplémentaires ; la révision des curriculas, adaptés après 30 ans, pour répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi ; l'inclusion et égalité avec la scolarisation d'enfants issus du système non formel et la promotion de la parité filles-garçons ; la lutte contre la violence scolaire, afin de bâtir un environnement plus sûr et propice à l'apprentissage ; la valorisation du métier d'enseignant, via l'amélioration des conditions de travail, la formation continue et l'équipement adapté.

Les réformes portent déjà leurs fruits : le taux de scolarisation a atteint 105,9 %, le taux d'achèvement 85,24 %, tandis que la parité est désormais de 1,03 au primaire et de 0,92 au secondaire.

Mariatou Koné a également mis en avant les acquis des États Généraux de l'Éducation et de l'Alphabétisation (EGENA), qualifiés de « boussole » pour l'avenir du système éducatif. Ces assises ont permis d'introduire des mesures structurantes telles que la scolarisation obligatoire, la régionalisation du recrutement des enseignants et la construction de collèges de proximité pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire.

En conclusion, la ministre a exprimé sa gratitude au gouvernement italien ainsi qu'aux ONG AVSI et Save the Children pour leur appui, notamment dans le cadre du projet Mattei, qui soutient plusieurs initiatives éducatives en Côte d'Ivoire.

Avant son intervention, elle avait visité les stands du Rimini Meeting aux côtés de l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. L'événement, ouvert le 22 août, se clôturera le 27 août 2025, après plusieurs jours de débats et de partages autour de la paix, de la culture et de l'éducation.

Par sa participation, la Côte d'Ivoire a montré que l'éducation reste le socle de son développement et un levier d'espoir pour sa jeunesse.

