Cote d'Ivoire: Santé rurale - 11 villages bénéficient d'un appui médical grâce à la SODECI et à la Fondation Eranove

La Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI), en partenariat avec la Fondation Eranove, a procédé à la remise d'un important lot d'équipements médicaux au Centre de Santé Rural (CSR) de Latokaha, dans le département de Niakaramadougou. Estimé à 6,5 millions de FCFA, ce don vise à renforcer le plateau technique du centre afin d'améliorer la qualité des soins, particulièrement pour les femmes et les enfants.

La cérémonie de remise a réuni le 24 juillet 2025, autorités administratives, sanitaires et populations bénéficiaires. Koné Mathurin, Vice-Président de la mutuelle de Latokaha, a ouvert la cérémonie en saluant l'engagement des partenaires. M. Guy Marc Aka, Secrétaire Exécutif de la Fondation Eranove, a réaffirmé l'importance de soutenir les structures sanitaires pour une meilleure prise en charge des patients. M. Fofana Daouda, représentant la Direction générale de la SODECI, a rappelé que l'entreprise mène depuis plusieurs années des actions de mécénat et de responsabilité sociétale à fort impact communautaire. M. Django Koffi, représentant le District sanitaire de Niakara, a encouragé le personnel à un bon entretien du matériel.

Pour sa part, N'te Stéphane, Sous-préfet de Niakaramadougou, a salué une action à « forte portée sociale » et exprimé la gratitude de l'État et des populations. Il faut signaler que la population de Latokaha, fortement mobilisée, a accueilli ce don avec enthousiasme et reconnaissance.

Un impact sur 11 villages

Le matériel remis comprend notamment des tables d'accouchement et de consultation, lits d'hospitalisation avec berceaux pour bébés, dopplers foetaux, équipements de chirurgie, fauteuil roulant, chariot de soin et lampes d'examen gynécologique. En complément, le préau vaccinal du centre a été entièrement rénové pour offrir un meilleur cadre aux campagnes de vaccination.

Ces équipements permettront d'améliorer la prise en charge des patients, de réduire les évacuations sanitaires vers des structures éloignées et d'offrir de meilleures conditions de travail au personnel soignant. Le CSR de Latokaha dessert également dix villages environnants, parmi lesquels Badoukaha, Songuikaha, Koitekaha, Youpetekaha et Sirikaha.

Une démarche citoyenne et responsable

Par cette action, la SODECI et la Fondation Eranove réaffirment leur engagement en faveur d'un développement durable et solidaire. En contribuant à renforcer l'accès aux soins dans une zone rurale enclavée, elles traduisent leur volonté d'être des partenaires de proximité au service du bien-être des populations.