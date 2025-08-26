Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre - Le Mouvement des jeunes Atchan Rhdp se mobilise pour la candidature du Président Ouattara

Le Mouvement des jeunes Atchan Rhdp, fidèle soutien à la politique de développement du Président Alassane Ouattara, s'est une nouvelle fois rassemblé pour soutenir sa réélection en 2025. Dans cet esprit de solidarité et d'engagement, le parrain de la cérémonie, Djama Dibi Antoine, a réaffirmé, le 24 août 2025, l'importance de cette initiative et l'adhésion totale de sa communauté aux actions menées par le Président Alassane Ouattara.

La conférence de presse, tenue à Abidjan en présence des membres de la presse nationale, a marqué un tournant décisif dans la mobilisation pour la réélection du Chef de l'État, Alassane Ouattara. L'actualité politique est marquée par le dépôt de la candidature du Président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce mardi 26 août 2025, à partir de 11h, Alassane Ouattara déposera officiellement sa candidature au siège de la Commission électorale indépendante (Cei). Le Mja-Rhdp appelle à la mobilisation totale de ses militants, ainsi que de l'ensemble du peuple Atchan, pour accompagner le Président dans cette démarche.

Le Mja-Rhdp invite le peuple Atchan à se rassembler massivement ce mardi 26 août 2025 dès 08h pour soutenir le dépôt de la candidature d'Alassane Ouattara. « Il est possible de changer les choses, car le peuple Atchan est conscient du progrès qu'il a reçu du Président », ont souligné les responsables du mouvement. Le Mja-Rhdp reste déterminé à œuvrer pour un meilleur avenir pour tous les Ivoiriens.

Le Mouvement des jeunes Atchan Rhdp (Mja-Rhdp), initié par Djama Dibi Antoine, Conseiller du Premier ministre, et Légué Loba Patrice, Conseiller à la mairie de Songon, a pour mission de diffuser le message de paix, de cohésion sociale et de développement prôné par le président de la République à travers les 60 villages Atchan du District d'Abidjan.

Pour rappel, le 2 novembre 2024, le siège du parti à la rue Lepic a été le lieu de la cérémonie de présentation officielle du Mja-Rhdp, parrainée par l'ambassadeur Éric Taba, Chef de Protocole du président de la République, et en présence de Karim Ouattara, directeur général adjoint de la Lonaci. Cette rencontre a été suivie de plusieurs tournées pour l'investiture des Présidents du Mja-Rhdp dans les communes du District d'Abidjan.

Dans un contexte où des vents contraires à la stabilité soufflent sur le pays et la sous-région, le Mja-Rhdp reste plus que jamais mobilisé. En effet, le mouvement continue de mettre en commun les ressources de ses parrains afin de traverser les 60 villages Atchan, convaincu que la réélection du Président Alassane Ouattara est indispensable pour garantir la stabilité politique, économique et sécuritaire du pays.

Sensibilisation et Pérennisation des Acquis du Président Ouattara

À travers ses actions, le Mja-Rhdp poursuit son objectif de sensibiliser les populations encore éloignées de la politique de développement prônée par Alassane Ouattara. Ce dernier a toujours œuvré pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, et il est impératif de continuer sur cette voie. La stabilité, selon le mouvement, est la clé pour surmonter les défis sécuritaires et économiques actuels.