Burkina Faso: 17e Festival international de musique militaire Spasskaya tower - L'orchestre de la présidence du Faso conquiert le public moscovite

25 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Après sa brillante prestation à la cérémonie d'ouverture du 17e Festival international de musique militaire Spasskaya Tower, l'orchestre de la présidence du Faso a fait, samedi 23 août, une parade au parc VDNKH, le Centre panrusse où il a émerveillé le public moscovite.

Quatre étapes dans le parc VDNHK, un engouement fascinant, un public conquis et en osmose avec les musiciens.

Pour sa deuxième sortie à Moscou, la capitale russe, l'orchestre de la présidence du Faso a mis en valeur le potentiel artistique et culturel du Burkina Faso. Certains moscovites ont esquissé des pas de danse, tandis que d'autres répétaient « Burkina Faso ».

« Ce matin au parc, où nous avons retrouvé une population très enthousiaste, l'orchestre de la présidence du Faso a démontré une fois de plus qu'il savait promouvoir les valeurs

traditionnelles burkinabè. Nous avons vu la mise en cohérence des instruments modernes avec les instruments traditionnels burkinabè. Ici, nous avons montré aux populations qui étaient curieuses de découvrir ce pan du patrimoine culturel burkinabè », a déclaré le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Tout en exprimant sa satisfaction pour la prestation de l'orchestre de la présidence du Faso, le ministre Ouédraogo a rappelé que la participation du Burkina Faso à ce festival contribue au renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso.

Au cours de ce festival, l'orchestre de la présidence du Faso va réaliser des animations dans la ville de Moscou, en proposant aux mélomanes russes un répertoire varié d'artistes de renommée comme Georges Ouédraogo, Joseph Salambo, Manu Dibango.

Lire l'article original sur Sidwaya.

