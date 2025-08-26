Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 août 2025

revue de presse

Sénégal : Abass Fall élu nouveau maire de Dakar

L’actuel ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, a été élu maire de Dakar ce lundi 25 août 2025, avec 49 voix.

L’élection du nouveau maire de la ville de Dakar s’est tenue ce lundi 25 août 2025 en fin de matinée sous la supervision du préfet. Voté par les conseillers municipaux, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall a été élu avec 49 voix, devant Ngoné Mbengue, mairesse par intérim, ainsi que les deux autres candidats Daouda Gueye et Mouhamed Sèye. ( Source : allAfrica )

Afrique de l'Ouest : TikTok, nouvelle vitrine du trafic de viande sauvage

Au Togo, comme dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, la viande sauvage demeure un élément important du quotidien, prisée pour son goût, sa valeur culturelle et comme source de revenus pour ceux qui en font le commerce. Elle est souvent considérée comme un mets de luxe dans les centres urbains, où elle se vend à des prix plus élevés que la viande d'élevage. Cela risque d'alimenter la demande.

Dans les zones rurales, il est courant de voir des rongeurs, des pythons et des cobras morts exposés au bord des routes, prêts à être achetés par les visiteurs venus de la ville. ( Source : The Conversation Africa )

Les ministres africains de la santé approuvent le cadre sur les progrès en matière de santé bucco-dentaire

Les ministres africains de la santé réunis dans le cadre du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique ont adopté le 25 Août 2025un cadre essentiel pour accélérer les efforts visant à lutter contre les maladies bucco-dentaires, qui touchent environ 42 % de la population de la Région.

Le cadre régional pour la santé bucco-dentaire, approuvé à la soixante-quinzième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique à Lusaka (Zambie), vise à ce qu’au moins 50 % de la population de chaque pays ait droit aux services essentiels de santé bucco-dentaire.

Il prévoit également de réduire de 10 % la prévalence des principales maladies bucco-dentaires et de faire en sorte que 60 % des pays disposent, d’ici à 2028, de politiques nationales en matière de santé bucco-dentaire assorties de budgets et de personnel spécifiques. ( Source : OMS )

Botswana : Le président Duma Boko déclare l'état d'urgence sanitaire

Au Botswana, le président Duma Boko a déclaré lundi l’état d’urgence sanitaire., rapporte Reuters. Les cliniques et hôpitaux du pays sont à court de médicaments. Perturbant l’accès aux soins.

La pénurie concerne les produits contre l’hypertension, le cancer et le diabète notamment. Alors que début aout, le ministère de la santé aurait tiré la sonnette d'alarme face à la pénurie de médicaments dans les structures sanitaires du pays d’Afrique australe.

Les autorités mettent en avant l’échec de la chaîne nationale d'approvisionnement médical. Entre surfacturation des achats et défaillance du système de distribution de produits. (Source Africanews)

Gabon : Oligui Nguema s’insurge contre le rejet de candidatures aux législatives

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a vivement réagi au rejet de nombreuses candidatures aux élections législatives et locales prévues le 27 septembre 2025.

Dans une déclaration rendue publique le 23 août par l’un de ses conseillers, il a dénoncé des pratiques qu’il juge « inacceptables », accusant directement le ministère de l’Intérieur de nuire à la transparence du processus électoral. Le chef de l’État s’est ainsi rapproché des positions des candidats disqualifiés, qui dénoncent opacité et manque d’équité.

Oligui Nguema a rappelé avec fermeté son administration à l’ordre. Selon lui, les « incongruités » relevées dans la gestion des candidatures portent atteinte à l’équité du scrutin et fragilisent les fondements de la démocratie gabonaise. Il a enjoint les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités « avec diligence et impartialité » afin de garantir la crédibilité de l’élection. (Source Africapresse)

Madagascar : La France remet le Kabeso du roi Toera au gouvernement

La France procède aujourd'hui à la restitution au gouvernement malgache de trois crânes sakalava, dont celui du roi Toera et de deux de ses guerriers, longtemps conservés au Musée de l'Homme à Paris.

C'est une cérémonie d'État à État, hautement symbolique, qui se tient ce 26 août à Paris. Trois étapes marqueront cette restitution : d'abord la remise matérielle entre techniciens au Muséum national d'Histoire naturelle et le ministère de la Communication et de la Culture malgache, suivie d'une cérémonie bilatérale officielle au ministère français de la Culture, présidée par les deux ministres de la Culture et en présence de parlementaires des deux pays, puis un moment solennel à l'ambassade de Madagascar. ( Source : L'Express de Madagascar)

CHAN 2024 : Madagascar – Soudan, Maroc – Sénégal, les demi-finales ont lieu ce mardi

Le CHAN 2024 entre dans sa phase décisive ce mardi avec deux demi-finales prometteuses. À 14h30, Madagascar affronte le Soudan dans une opposition inédite entre deux outsiders surprenants : les Barea ont éliminé le Kenya, tandis que les Crocodiles du Nil ont fait tomber l’Algérie.

À 17h30, place au choc tant attendu entre le Maroc et le Sénégal, tenants du titre. Une véritable finale avant l’heure entre deux géants du football africain, qui promet intensité et spectacle. (Source : Africa Top Sports)

AES : Les ministres de la Justice et des Droits de l’Homme dénoncent les sanctions et persécutions contre les militants panafricanistes

Réunis dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (AES), les ministres en charge de la Justice et des Droits de l’Homme ont publié un communiqué officiel exprimant leur vive indignation face aux multiples sanctions, arrestations arbitraires et actes de harcèlement visant des figures emblématiques du panafricanisme. Ce texte, dont une copie est parvenue à Bamada.net, marque une nouvelle étape dans la riposte politique et diplomatique de l’AES face aux pressions extérieures. ( Source : Bamada.net )

Mali : Le tribunal de Grande instance suspend la dissolution des partis politiques

Contrairement à de précédentes décisions de justice, le tribunal de Grande instance de la Commune 1 de Bamako, au Mali, a déclaré recevable la plainte déposée par un collectif d'avocats. La demande d'annulation de la dissolution de tous les partis politiques est désormais juridiquement sur la table.

Autre information : le tribunal a estimé qu'avant de se prononcer sur le fond du dossier, il faut un contrôle préalable de la constitutionnalité des décrets contestés. L'affaire est donc, dans un premier temps, renvoyée devant la Cour constitutionnelle. ( Source : RFI)

Congo-Kinshasa : Les religieux unissent leur voix en vue du dialogue national inclusif

La Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) et l’Église du Christ au Congo (ECC) et la plateforme des chefs des confessions religieuses ont décidé d’unir leurs efforts. Après des années de divergences, elles présentent désormais une feuille de route commune pour organiser un dialogue national inclusif, réclamé par l’opposition et la société civile, afin de résoudre la crise dans l’Est de la RDC. ( Source : Congoforum )