En phase avec la vision du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière de transformation digitale, le Ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique poursuit la modernisation de ses services.

Ce 25 août 2025, le Ministre d'État, Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique, Monsieur Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a procédé à la cérémonie officielle de lancement de la carte professionnelle des agents de son département ministériel.

Ce document d'identification des agents du Ministère est conçu et administré à partir d'une application web sécurisée, développée par l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF), opérateur de l'État en matière de transformation digitale.

Cette solution est placée sous la supervision du Secrétariat Général, en collaboration avec la Direction Centrale des Ressources Humaines (DCRH), afin de renforcer l'efficacité administrative, d'améliorer la transparence dans la gestion du personnel et de contribuer à une administration plus moderne et plus fiable.