Burkina Faso: Sécurité sociale - 50 contrôleurs prêts à servir:

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a organisé une cérémonie de clôture de la formation de 50 contrôleurs de sécurité sociale, vendredi 22 août 2025, à Ouagadougou.

50 contrôleurs de recouvrement et de sécurité sociale formés par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) sont aptes à servir. Après sept semaines de formation,

la cérémonie de sortie de la promotion baptisée « Espoir » a eu lieu, vendredi 22 août 2025, à Ouagadougou. Le directeur général de la CNSS, Herman Yacouba Nacambo, a souligné que cette formation visait non seulement à outiller les impétrants techniquement en matière de sécurité sociale, mais aussi à les préparer à exercer des fonctions de management.

Il a fait savoir que les connaissances acquises vont permettre aux nouveaux contrôleurs d'approfondir leur compréhension du cadre législatif et règlementaire en matière de sécurité sociale, de la comptabilité, de l'informatique, des techniques d'accueil et de communication. M. Nacambo a ajouté qu'ils seront désormais capables de mieux accomplir leur mission qui ne se limite pas au contrôle, mais s'étend à l'animation, à la sensibilisation et à l'accompagnement des acteurs du monde du travail. Il a insisté sur les valeurs de rigueur, de probité, de justice, d'équité et de transparence qui doivent les guider dans leurs tâches quotidiennes.

Le directeur général de la CNSS a exprimé, par ailleurs, sa gratitude aux formateurs dont l'expertise et le dévouement ont permis de transmettre non seulement des compétences, mais aussi des valeurs professionnelles indispen-sables. « Faites preuve de professionnalisme, cultivez l'esprit d'équipe et n'oubliez jamais que derrière les textes et les chiffres se trouvent des femmes et des hommes, des familles qui comptent sur nous pour garantir leur protection sociale », a-t-il souligné à l'endroit des sortants, ajoutant que la CNSS entend renforcer sa crédibilité et sa proximité avec les acteurs du monde du travail, grâce à l'engagement renouvelé des jeunes contrôleurs.

« Je formule le voeu que votre carrière soit riche et épanouie, au service des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale », a-t-il souhaité. Le délégué de la promotion, Juste Armelle Dabiré, a salué l'initiative de renforcement de leurs capacités. Elle a assuré de l'engagement des membres de la promotion à mener à bien leurs nouvelles responsabilités.

« Notre souhait le plus ardent est que cette dynamique se consolide, que la confiance entre

l'administration et les travailleurs se raffermisse, et que chaque agent, quelle que soit sa position, puisse sentir que son institution est véritablement une maison commune », a-t-elle souhaité. Dans un contexte où la protection sociale constitue un pilier de la stabilité et de la justice sociale, le directeur des ressources humaines de la CNSS, Mohamed Ouattara, mise sur la compétence et l'intégrité de ses contrôleurs. Cette formation, a-t-il appuyé, s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la structure, à se doter de ressources humaines en quantité et en qualité.