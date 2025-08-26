Burkina Faso: Circulation routière - 1 877 accidents font 69 décès en juillet 2025

Durant le mois de juillet 2025, les données collectées font état de 1 877 accidents de la circulation, ayant occasionné 1 341 blessés et 69 décès. Par rapport au mois précédent, l'on note une réduction significative du nombre de décès estimée à 8 %.

En comparaison avec la même période en 2024, le nombre d'accidents reste relativement stable, passant de 1 866 à 1 877 cas, soit une légère hausse de 0,6 %. Cependant, les décès enregistrent une baisse notable, passant de 91 à 69, soit une réduction de près de 24 %.

L'analyse détaillée des accidents survenus en juillet 2025 révèle que :

- La région du Kadiogo concentre la majorité des sinistres, avec près de 60 % des cas, ainsi que le plus grand nombre de blessés (42 %) et de décès (35 %) ;

- Les régions du Guiriko et du Nando suivent, avec respectivement 18 % et 5 % des accidents ;

- Les régions telles que Oubri, Djôrô et Nazinon, bien que faiblement accidentées, enregistrent toutefois des taux de mortalité relativement élevés, traduisant des accidents plus graves ;

- A l'inverse, des zones comme le Liptako et le Sourou affichent un faible nombre d'accidents et aucun décès.

Les accidents sont majoritairement enregistrés en milieu urbain, notamment à :

- Ouagadougou (41 %),

- Bobo-Dioulasso (20 %),

- suivies par Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Kaya et Saaba.

A elles seules, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso enregistrent plus de 60 % des accidents signalés. Cette forte concentration s'explique par leur densité démographique, un trafic routier particulièrement élevé et une urbanisation croissante.

Sur le plan démographique, bien que Ouagadougou enregistre davantage d'accidents en nombre absolu (406 cas contre 192 à Bobo-Dioulasso), le taux de sinistralité est plus élevé à Bobo-Dioulasso, avec 21 accidents pour 100 000 habitants, contre 17 pour 100 000 à Ouagadougou.

Sur le plan du trafic routier, rapporté au nombre de véhicules en circulation,

Ouagadougou enregistre 4 accidents pour 10 000 véhicules, contre 5 accidents pour 10 000 véhicules à Bobo-Dioulasso.

Les véhicules légers et les deux-roues restent les engins les plus impliqués,

avec 90% % des conducteurs de motos accidentés ne portant pas de casque.

Les jeunes adultes (15-44 ans) représentent plus de 80 % des blessés et concentrent 58 % des décès, confirmant ainsi une forte exposition de cette frange active de la population aux accidents de la route.

Face à cette situation préoccupante, l'ONASER a intensifié ses actions en juin avec 24 contrôles radar, 16 patrouilles routières et des séances de sensibilisation ayant touché plus de 33 000 personnes.

Quant au mois de juillet 2025, l'ONASER à mené 24 missions de contrôle de la vitesse (avec les radars) et du port de la ceinture de sécurité sur les axes Sakoinsé-Koudougou-Sabou, Boromo-Bobo-Dioulasso-Banfora, Koubri-Kombissiri-Manga-Dakola-Saponé, Sabou-Boromo, Nagréongo-Zorgho-Tenkodogo

Seize (16) patrouilles sur la sécurité routière (stationnement dangereux, chargement dangereux, conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiant, comportement à risque d'accidents) et des sensibilisations de 16 460 personnes.

Le ministère de la Sécurité invite ainsi tous les usagers à plus de prudence et au strict respect du code de la route pour préserver des vies et renforcer la sécurité sur nos routes.