Burkina Faso: Infrastructures routières - Yamine Sawadogo analyse la fiabilité des matériaux de la RN4

L'étudiante Ilda Yamine Sawadogo a soutenu, le mardi 19 août 2025, son mémoire d'ingénieur de conception en génie civil à l'Ecole nationale des travaux publics (ENSTP) du Burkina Faso, sur le thème « L'influence de la maîtrise des caractéristiques des matériaux sur la qualité des infrastructures routières : cas de la RN4 ». Elle conclut à l'issue de ses essais que les matériaux utilisés dans la réhabilitation de la route nationale répondent aux normes techniques en la matière.

Considérée comme l'une des voies à fort trafic au Burkina Faso, la route nationale 4 Ouagadougou-Fada N'Gourma-frontière Niger, en réhabilitation depuis 2022, permettra de garantir la sécurité du trafic routier. Mais qu'en est-il de la qualité des caractéristiques mécaniques et physiques des éléments utilisés dans la construction de la voie ?

Une étude réalisée par Ilda Yamine Sawadogo, dans le cadre de son mémoire de Master à l'Ecole nationale des travaux publics, soutient que les matériaux utilisés pour la réhabilitation de la Route nationale 4 (RN4) sont conformes aux normes techniques en vigueur. Encadrée par l'ingénieur en génie civil et expert en infrastructures et transports, Lazare Combéré, l'impétrante a défendu son travail avec brio, obtenant la note de 17,50/20.

Une recherche axée sur la durabilité des routes

A travers son étude, l'étudiante en fin de cycle a cherché à comprendre les causes de la faible durabilité des routes, souvent liées à une mauvaise connaissance des propriétés des matériaux. Elle a ainsi analysé les caractéristiques mécaniques et physiques des éléments utilisés sur la RN4. Ses résultats montrent que la latérite choisie pour les couches de fondation présente une plasticité moyenne de 18 %, favorable à un bon compactage, ainsi qu'un indice de portance de 31,3 %, garantissant une assise durable.

Concernant le bitume, elle a relevé des indicateurs conformes aux normes : une pénétration de 42, un point de ramollissement à 52°C et une viscosité de 420 mm²/s à 135°C, des valeurs adaptées aux conditions climatiques tropicales et à la densité du trafic. En conclusion, l'étude insiste sur la qualité des matériaux, le respect des procédures et la bonne coordination dans l'exécution des travaux de réhabilitation de la RN4.

Des félicitations unanimes du jury

Le président du jury, Pr Abdoulaye Ouédraogo, a salué la pertinence des analyses et la maîtrise des outils scientifiques de la candidate, soulignant qu'elle a su appliquer sur le terrain les équations apprises en classe. Le directeur de mémoire, Lazare Combéré, a rappelé que les ingénieurs sont souvent critiqués pour la qualité des routes, mais, que les résultats obtenus démontrent que dans le cas de la RN4, les matériaux étaient de qualité et la mise en œuvre conforme aux normes. Pour sa part, l'un des rapporteurs, Kiswendsida Clément Sédgo, par ailleurs directeur de la formation initiale de l'ENSTP, a relevé que ce travail bien conduit permet à la population de mieux comprendre les mesures prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens grâce à des infrastructures fiables.

Un autre mémoire consacré au transport ferroviaire

Lors de la même session de soutenance, Ibrahim Nadié a présenté un mémoire de Master portant sur les moyens de communication terrestre, avec un accent particulier sur le transport ferroviaire.

Sous la direction du Pr Lazare Combéré, il a démontré les avantages du rail pour un pays enclavé comme le Burkina Faso à savoir l'occupation réduite de l'espace, la moindre pollution et une capacité de transport plus élevée pour les personnes et les marchandises.

Dans un contexte marqué par le projet Faso Rail, son directeur de mémoire a encouragé les étudiants à s'intéresser davantage à ce secteur stratégique afin que le pays forme ses propres experts et accompagne efficacement les politiques nationales de désenclavement. Ouvertes, le 18 août 2025, les soutenances de mémoires se poursuivent à l'Ecole nationale des travaux publics du Burkina Faso.