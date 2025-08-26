Tunisie: Le président de la République reçoit la cheffe du gouvernement

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, 25 août, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l'Etat a pris connaissance du bilan de la participation de la cheffe du gouvernement aux travaux de la neuvième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), tenus du 20 au 22 août 2025, à Yokohama, au Japon, et dont la précédente édition a été abritée par la Tunisie en 2022.

Dans ce contexte, le président Saïed a passé en revue une série de projets liés aux investissements, dont notamment, dans les secteurs de l'infrastructure et des énergies renouvelables, mettant, à ce propos, l'accent sur la nécessité de diversifier les partenariats à la lumière des choix et des priorités définis par le peuple Tunisien.

Sur un autre plan, la rencontre a été l'occasion d'évoquer une série de dossiers se rapportant à la marche des services publics.

A ce titre, le président Saïed a rappelé qu'il ne s'agit pas de s'attaquer aux problèmes, secteur par secteur, mais plutôt de procéder dans le cadre d'une vision globale ciblant tous les secteurs dans les différentes régions du pays.

Il a, à cet égard, mis l'accent sur l'impératif de lever tous les obstacles afin de relancer l'économie et d'ouvrir la voie aux victimes de l'injustice et de la privation à travers l'adoption de nouveaux textes rompant frontalement avec le passé.

Ces textes tout autant que les politiques y découlant, a estimé le président Saïed, doivent être "novateurs" et reposant sur une « légitimité » appréciée par référence aux attentes du peuple et à la nécessité d'instaurer une redevabilité équitable, préalable nécessaire à la récupération de l'argent volé du peuple.