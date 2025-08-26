Gabon: Échec de la concession accordée à ACDG - Le pays doit résilier le bail emphytéotique et récupérer ses terres

25 Août 2025
Gabonews (Libreville)

Depuis plus de quinze ans, la société African Conservation Development Group (ACDG), anciennement Sustainable Forestry Management (SFM), détient une concession forestière de 731 000 hectares dans le sud du Gabon, dans le cadre d'un bail emphytéotique de long terme.

Cette concession s'accompagnait de promesses ambitieuses : développement d'un tourisme durable, protection de la biodiversité, création d'emplois locaux, investissements massifs et valorisation des crédits carbone.

Un modèle annoncé... jamais réalisé

Malgré les discours et les soutiens politiques de l'époque, aucun projet concret n'a vu le jour. Aucun modèle viable de tourisme écologique ni de conservation n'a été mis en oeuvre. Aucune plus-value sérieuse n'a été générée pour l'État gabonais ni pour les populations locales. Pire encore, ces terres ont été utilisées comme levier de spéculation foncière et financière par des groupes d'intérêts étrangers, sans retombées locales.

Un territoire national hypothéqué, des droits bafoués

Les concessions accordées à ACDG ont été marquées par :

· Une opacité totale sur les financements liés aux crédits carbone ;

· L'éviction des communautés locales et la non-reconnaissance des droits coutumiers ;

· Le non-respect des obligations contractuelles ;

· L'ingérence d'intérêts privés étrangers dans la gouvernance des ressources naturelles gabonaises.

Il est temps d'agir : pour la souveraineté, pour l'environnement, pour les populations

Face à l'échec manifeste de ce modèle de gestion confié à une entreprise étrangère, le Gouvernement du Gabon doit résilier sans délai le bail emphytéotique accordé à ACDG, ou à défaut en réduire drastiquement la portée.

Les terres concernées doivent être réaffectées à des projets nationaux de foresterie communautaire, d'éco-tourisme durable, de gestion des bassins versants et de conservation réelle.

Le Gabon dispose de ressources naturelles précieuses. Il est temps qu'elles profitent aux Gabonais et non à des groupes opportunistes. Une nouvelle ère de gestion équitable, souveraine et durable de nos forêts doit s'ouvrir.

Nicaise MOULOMBI, Msc

Président de Croissance Saine Environnement

Président du ROSCEVAC

Membre du Conseil d'Orientation de l'IFDD

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.