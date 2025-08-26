Depuis plus de quinze ans, la société African Conservation Development Group (ACDG), anciennement Sustainable Forestry Management (SFM), détient une concession forestière de 731 000 hectares dans le sud du Gabon, dans le cadre d'un bail emphytéotique de long terme.

Cette concession s'accompagnait de promesses ambitieuses : développement d'un tourisme durable, protection de la biodiversité, création d'emplois locaux, investissements massifs et valorisation des crédits carbone.

Un modèle annoncé... jamais réalisé

Malgré les discours et les soutiens politiques de l'époque, aucun projet concret n'a vu le jour. Aucun modèle viable de tourisme écologique ni de conservation n'a été mis en oeuvre. Aucune plus-value sérieuse n'a été générée pour l'État gabonais ni pour les populations locales. Pire encore, ces terres ont été utilisées comme levier de spéculation foncière et financière par des groupes d'intérêts étrangers, sans retombées locales.

Un territoire national hypothéqué, des droits bafoués

Les concessions accordées à ACDG ont été marquées par :

· Une opacité totale sur les financements liés aux crédits carbone ;

· L'éviction des communautés locales et la non-reconnaissance des droits coutumiers ;

· Le non-respect des obligations contractuelles ;

· L'ingérence d'intérêts privés étrangers dans la gouvernance des ressources naturelles gabonaises.

Il est temps d'agir : pour la souveraineté, pour l'environnement, pour les populations

Face à l'échec manifeste de ce modèle de gestion confié à une entreprise étrangère, le Gouvernement du Gabon doit résilier sans délai le bail emphytéotique accordé à ACDG, ou à défaut en réduire drastiquement la portée.

Les terres concernées doivent être réaffectées à des projets nationaux de foresterie communautaire, d'éco-tourisme durable, de gestion des bassins versants et de conservation réelle.

Le Gabon dispose de ressources naturelles précieuses. Il est temps qu'elles profitent aux Gabonais et non à des groupes opportunistes. Une nouvelle ère de gestion équitable, souveraine et durable de nos forêts doit s'ouvrir.

Nicaise MOULOMBI, Msc

Président de Croissance Saine Environnement

Président du ROSCEVAC

Membre du Conseil d'Orientation de l'IFDD