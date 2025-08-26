Angola: Le Président de la République invite les EAU à participer au sommet africain sur le financement

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a invité lundi, à Luanda, les Emirats Arabes Unis (EAU) et ses entreprises à participer au 3e Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra en octobre prochain dans la capitale angolaise.

João Lourenço, qui est également président en exercice de l'Union africaine, s'exprimait au palais présidentiel à l'occasion d'une visite officielle du président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Le Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, une initiative de l'Union africaine, devrait présenter des opportunités d'investissement dans des projets structurants sur le continent.

L'événement, organisé par l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et la Commission de l'Union africaine (CUA), aura lieu à Luanda du 23 au 24 octobre 2025.