Angola: La municipalité frontalière de Luvo ouvrira un poste de contrôle et de certification des semences

Mbanza Kongo — Un poste de contrôle et de certification des semences entrant dans le pays depuis la frontière entre la province de Zaire et la République démocratique du Congo (RDC) ouvrira ses portes au début de l'année prochaine dans la municipalité de Luvo.

À cet effet, la première pierre de ce projet a été posée le week-end dernier au siège de la municipalité de Luvo, la cérémonie de livraison étant supervisée par le directeur général du Service national des semences, Augusto Caetano da Silva.

Cette infrastructure, la deuxième du genre à être construite dans la zone frontalière angolaise, après celle de Santa Clara (Cunene), est dotée d'un budget de 192 492 982 kwanzas.

Destiné à s'étendre sur une superficie brute de 759 mètres carrés, ce projet de construction de six mois s'inscrit dans le cadre du programme de diversification économique du gouvernement angolais, aligné sur le Plan national de développement (PND) 2023-2027.

À l'occasion, le directeur général du Service national des semences, Augusto Caetano da Silva, a déclaré que le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture et des Forêts, se concentre sur le secteur agricole en mettant en oeuvre des projets visant à revitaliser l'activité agricole dans le pays.

Il a expliqué que la construction de postes de contrôle et de certification des semences dans les zones frontalières avec les pays voisins vise à renforcer les mesures d'inspection afin d'empêcher l'entrée dans le pays de semences et de plants non conformes aux normes légales.

« Luvo est l'une des zones frontalières de notre pays qui enregistre un afflux considérable de semences, dont beaucoup sont douteuses », a-t-il signalé, ajoutant que la deuxième phase de ce projet comprend la construction d'un centre de certification des semences potagères à Luvo.

Représentant le gouverneur de Zaire, Gouveia da Silva Pedro, directeur provincial du Bureau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a souligné l'importance de ce projet dans la lutte contre la propagation des ravageurs qui ont endommagé les cultures agricoles de la région.

Il a exprimé l'espoir qu'un projet similaire soit mis en oeuvre dans les municipalités frontalières de Soyo et Cuimba afin de garantir la sécurité alimentaire de la population.

La municipalité de Luvo est située à 60 km au nord de la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire.