Angola: L'évêque de Menongue exhorte les fidèles à bâtir un avenir de justice sociale et de réconciliation

Menongue (Angola) -L'évêque du diocèse de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako, a exhorté les fidèles à assumer avec courage l'engagement évangélique de bâtir un avenir de justice sociale, de fraternité et de réconciliation.

S'exprimant lors de la clôture des célébrations du jubilé du 50e anniversaire du diocèse de Menongue, Mgr Leopoldo Ndakalako a souligné que cette célébration n'est pas seulement une commémoration du passé, mais aussi un engagement à restaurer la dignité perdue et à affirmer la paix.

Il a rappelé que la correction divine ne doit pas être considérée comme une punition, mais comme une pédagogie de l'amour de Dieu.

« Il corrige parce qu'il nous traite comme des enfants, et l'approbation est un chemin vers la maturité spirituelle, garante de paix et de justice », a-t-il exhorté.

Il a dit que la période du Jubilé ouvre l'Église locale à l'universalité de la mission et transforme la ville de Menongue en un lieu de rencontre pour les habitants.

À l'occasion, le Nonce apostolique en Angola, Mgr Kryspin Dubiel, a transmis le message du pape Léon XIV, qui a appelé les chrétiens à continuer d'annoncer l'Évangile afin que davantage de personnes trouvent l'espérance en Christ.

Le représentant pontifical a souligné que, 50 ans après la création du diocèse, il convient d'exprimer notre reconnaissance pour les dons reçus et pour la présence de l'Esprit Saint, qui nourrit la foi.

La messe de clôture s'est déroulée en présence du gouverneur de Cubango, José Martins, des représentants des gouvernorats de Huambo, Namibe, Bié et Moxico, des députés, des chefs religieux et d'autres invités.