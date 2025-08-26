Afrique: Childe Dundão élu MVP de l'Afrobasket 2025

25 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/SB

Luanda — Childe Dundão, meneur de jeu de l'équipe nationale masculine senior, a été élu MVP de l'Afro-basket 2025 dimanche, suite à la victoire de l'Angola 70-43 sur le Mali lors de la finale de la compétition, disputée au Pavillon polyvalent de Kilamba, à Luanda.

Le joueur de Petro de Luanda, âgé de 27 ans et mesurant 1,70 m, a inscrit 94 points en six matchs, soit une moyenne de 15,66 points par match, avec 14 rebonds, 35 passes décisives et 17 interceptions.

Childe Dundão a été la surprise générale de la compétition organisée dans les provinces de Namibe et de Luanda, grâce à sa créativité, ses dribbles, ses tirs à deux et trois points, et son leadership.

L'histoire des MVP de l'Angola a débuté en 1985 avec José Carlos Guimarães, puis consécutivement avec Miguel Lutonda en 2001 et 2003.

En 2007 et 2009, c'était au tour de l'ancien pivot Joaquim Gomes « Kikas » ; en 2013, c'était le meneur Carlos Morais, et maintenant, en 2025, c'est Childe Dundão.

L'Angola détient le record des MVP de l'Afro-basket ayant été nommé sept fois, devançant le Sénégal (trois nominations), ainsi que le Nigeria, la RCA et la Tunisie (deux nominations chacun).

L'Angola a remporté son 12e trophée continental, confirmant ainsi sa position de puissance continentale de basket-ball senior masculin.

