Afrique: Afro-basket 2025 - L'Angola remporte son 12e titre et retrouve le sommet africain

Luanda — L'Angola a conquis son 12e titre continental ce dimanche, en battant le Mali 70-43 lors de la finale de l'Afro-basket 2025 au Pavillon polyvalent de Kilamba, à Luanda.

Cette victoire, dans le cadre d'une compétition commémorant le jubilé de l'indépendance nationale, qui se célèbre le 11 novembre, n'était pas seulement un titre, car elle symbolise la renaissance du basketball national et son retour sur le trône continental.

Lors de cette finale inédite, face à un adversaire au palmarès modeste, n'ayant obtenu qu'une seule troisième place dans son histoire, l'Angola a justifié son favoritisme lors d'un match en présence du Président de la République, João Lourenço, et de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Entre as várias entidades que testemunharam o regresso ao título africano, realce ainda para a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira.

Parmi les différentes personnalités qui ont assisté à ce retour au titre africain, on peut également citer la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

L'équipe nationale a débuté le match avec deux points d'Eduardo Francisco, une action canalisée par Childe Dundão. Ce même joueur a inscrit sept points, dont un sur un « Smash », ouvrant la voie au soutien inconditionnel des plus de 12 000 supporters présents dans la salle.

Malgré un début de match brillant des hôtes, le Mali n'a pas lâché prise et a évité qu'ils creusent un grand écart, le score étant de 14-10 au premier quart-temps.

Le deuxième quart-temps a vu une baisse de régime de l'équipe locale, mais les entrées de Selton Miguel et Gelson Lukeny ont apporté une nouvelle dynamique. Cependant, les hostilités ont repris après un panier à trois points de Childe Dundão, et la mi-temps s'est terminée avec l'équipe nationale menant avec un écart 12 points (32:20).

La reprise a révélé une forte anxiété des deux côtés, entraînant un manque d'assurance et de longues minutes sans but pour aucune des deux équipes, et le troisième quart-temps s'est terminé sur le score de 51-31.

C'est dans le dernier quart-temps que l'Angola a révélé tout son potentiel, améliorant son efficacité défensive et offensive, laissant le Mali sans solution, le score final s'étant fixé à 70-43, avec les partiels suivants : 14-10 ; 18-10 ; 19-11 ; et 19-12.

Angola : Childe Dundão (16), Selton Miguel (12), Francisco Eduardo (9), Milton Valente (8), Aboubakar Gakou (7), Bruno Fernando (5), Kevin Kokila (5), Sílvio de Sousa (5), Gerson Lukeny (Cap - 2) et Macachi Brás (2)

Entraîneur : Pep Claros

Mali : Siriman Kanoute (14), Mohamed Wague (00), Allaye Togo (00), Hibrahima Haidara (C-1), Foussseyhi Drame (8), Oumar Ballo (4), Mahamane Coulibaly (2), Ibou Badji (7), Hassan Drame (3) Tamenang Konate (5), Mbulaye Sissoko (2), Aliou Diarra (00) et Mamadou Diarra (00)

Entraîneur : Alhadji Dicko