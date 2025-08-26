Tunisie: Sfax - Arrivée d'un navire chargé de 25 000 tonnes de maïs

Un navire affrété par l'Office national des fourrages a accosté dimanche dernier au port de Sfax, transportant 25 000 tonnes de maïs, destinées à l'approvisionnement des éleveurs de volailles et des petites unités de fabrication d'aliments pour bétail de la région et des gouvernorats voisins.

L'information a été confirmée ce mardi par Hassib Fakhfakh, président de l'Association tunisienne des producteurs d'oeufs de consommation, dans une déclaration accordée à Diwan FM.

Selon lui, l'Office des fourrages a fixé le prix de vente du maïs à 810 dinars la tonne, contre 840 dinars auparavant, soit une baisse significative.

Ce recul des prix, explique Fakhfakh, aura un impact direct sur la baisse des coûts de fabrication des aliments composés, dans la mesure où le maïs constitue près de 65 % des composants de nombreux mélanges alimentaires.

Il prévoit que cette diminution des coûts de production se traduira prochainement par une baisse des prix de l'oeuf et de la viande de volaille, soulageant ainsi producteurs et consommateurs dans un contexte économique tendu.