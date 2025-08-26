Tunisie: Entrée sud de Tunis - Bientôt la fin du chantier !

Le projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale a atteint un taux global d'avancement de 75 %, a annoncé ce mardi 26 août 2025 Khaled Atrach, directeur général des grands travaux à la direction générale des ponts et chaussées, relevant du ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le projet s'élève à un coût total de 370 millions de dinars. Il est structuré en cinq lots, dont les principaux travaux comprennent : l'élargissement du pont principal au niveau de Djebel Jelloud et la réalisation de quatre échangeurs : à La Cagna, à proximité de l'hôpital des grands brûlés, au marché de Bir Kassaa et au marché des véhicules.

À ce jour, le lot n°4 affiche un taux d'avancement de 98 %, tandis que les lots 2, 3 et 5 sont achevés à environ 70 %. La fin des travaux est prévue pour la fin de l'année 2025, à l'exception du lot n°1, dont les travaux, entamés plus récemment, devraient être finalisés d'ici juin 2026.

Khaled Atrach a aussi souligné que les obstacles liés aux expropriations pour utilité publique et au déplacement des réseaux publics ont été résolus, précisant que les compensations ont été versées, y compris aux occupants installés sur le domaine public routier.

Ce projet d'envergure vise à fluidifier le trafic routier à l'entrée sud de Tunis, réduire les embouteillages chroniques et améliorer la sécurité et la mobilité urbaine dans l'une des zones les plus stratégiques du pays.