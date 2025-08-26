Tunisie: Entrée sud de Tunis - Bientôt la fin du chantier !

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale a atteint un taux global d'avancement de 75 %, a annoncé ce mardi 26 août 2025 Khaled Atrach, directeur général des grands travaux à la direction générale des ponts et chaussées, relevant du ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le projet s'élève à un coût total de 370 millions de dinars. Il est structuré en cinq lots, dont les principaux travaux comprennent : l'élargissement du pont principal au niveau de Djebel Jelloud et la réalisation de quatre échangeurs : à La Cagna, à proximité de l'hôpital des grands brûlés, au marché de Bir Kassaa et au marché des véhicules.

À ce jour, le lot n°4 affiche un taux d'avancement de 98 %, tandis que les lots 2, 3 et 5 sont achevés à environ 70 %. La fin des travaux est prévue pour la fin de l'année 2025, à l'exception du lot n°1, dont les travaux, entamés plus récemment, devraient être finalisés d'ici juin 2026.

Khaled Atrach a aussi souligné que les obstacles liés aux expropriations pour utilité publique et au déplacement des réseaux publics ont été résolus, précisant que les compensations ont été versées, y compris aux occupants installés sur le domaine public routier.

Ce projet d'envergure vise à fluidifier le trafic routier à l'entrée sud de Tunis, réduire les embouteillages chroniques et améliorer la sécurité et la mobilité urbaine dans l'une des zones les plus stratégiques du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.