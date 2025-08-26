Tunisie: Gafsa/Plan 2026-2030 - Des stations d'épuration prévues à Om Larayes, à Redeyef et à Sened

Ces infrastructures, financées par la Banque mondiale, permettront d'améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers d'habitants, de préserver les ressources en eau et de renforcer les équipements de base dans les zones concernées. Le projet mobilisera près de 150 millions de dinars et permettra, entre autres, de renforcer l'assainissement en éradiquant les rejets sauvages et de favoriser le développement d'aires irriguées agricoles utilisant des eaux traitées.

De nouvelles stations d'épuration seront prochainement implantées à Om Larayes, Redeyef et Sened, dans le gouvernorat de Gafsa, dans le cadre du plan de développement quinquennal 2026-2030.

Ces projets visent à traiter les eaux usées selon des normes environnementales avancées, grâce à une technologie de purification de type tertiaire utilisant des rayons ultraviolets.

L'annonce a été faite à l'agence TAP par le directeur régional de l'assainissement à Gafsa, Kliâi Saleh qui a précisé que ces infrastructures, financées par la Banque mondiale, permettront d'améliorer la qualité de vie des habitants, de préserver les ressources en eau et de renforcer les équipements de base dans les zones concernées.

Ce projet mobilisera près de 150 millions de dinars et permettra de préserver les ressources hydriques de la région, de renforcer l'assainissement en éradiquant les rejets sauvages, et de favoriser le développement d'aires irriguées agricoles utilisant des eaux traitées.

Raccordement de plus de dix mille logements

La station destinée à Om Larayes et Redayef sera dotée d'une capacité de traitement quotidienne de 5 300 m³, couvrant notamment l'extension de la collecte d'eaux usées à 90% des foyers grâce à la pose de 80 km de canalisations en PVC, et au raccordement de 6 500 logements, contre un coût d'environ 100 MD.

La station prévue à Sened représente un investissement de 50 MD et sera composée d'une unité de traitement d'une capacité quotidienne de 1 500 m³, accompagnée de 35 km de réseaux d'assainissement, permettant de raccorder 3 600 habitations.