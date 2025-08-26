Tunisie: La Tunisie brille à la Coupe du monde de robotique en Chine

L'équipe nationale tunisienne de robotique et d'innovation, issue de l'association ATAST et composée d'un groupe d'élèves tunisiens, a remporté la première place et 7 médailles à la Coupe du monde en Chine.

L'équipe s'est distinguée dans toutes les compétitions de la Coupe du monde de robotique de Pékin, ainsi que lors du concours international d'innovation dans la province de Mongolie intérieure. Elle a décroché 7 médailles dans différentes catégories, confirmant ainsi son excellence dans toutes les épreuves.