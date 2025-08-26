Tunisie: Jugement historique - 3 mois de prison pour l'agression mortelle du chien Rocky à Sousse

L'avocat de l'association pour la protection animale « Al Rahma » de Sousse, Elyes Jilani, a confirmé qu'un jugement a été rendu concernant le chien « Rocky ». Son agresseur a été condamné à trois mois de prison après l'avoir frappé avec une barre de fer, causant sa paralysie totale et sa mort. En plus de la peine de prison, l'agresseur a été condamné à verser un millime symbolique à l'association, qui était la partie plaignante.

Un jugement à forte valeur morale

Lors d'une interview avec la radio Jawhara FM, Jelani a expliqué que cette amende symbolique a une valeur morale plus que financière. Il a souligné que le but de l'association n'est pas de collecter de l'argent, mais de protéger les animaux et de défendre leurs droits.

Selon l'avocat, cette décision de justice rend justice à l'âme du chien qui a terriblement souffert. Pour lui, le jugement restera une marque indélébile sur la réputation de l'agresseur, même si la somme d'argent à payer est minime.

Jilani a également annoncé que l'association a décidé de faire appel de la décision, dans le but d'alourdir la peine de l'agresseur.