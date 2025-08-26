Tunisie: Le pays valide sa première unité de biométhanisation à Djerba

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) actualisée, la Tunisie continue d'accélérer sa transition vers une économie bas carbone et circulaire. À Djerba, une initiative pilote soutenue par le PNUD, le gouvernement du Japon, l'Italie, en collaboration avec l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME) et l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), vise à transformer la gestion des déchets organiques en levier de développement durable.

Une réunion technique de validation s'est tenue récemment à Djerba, sous la présidence du Gouverneur de Médenine, en présence des directeurs généraux de l'ANME et de l'ANGED, des représentants régionaux de la STEG, des communes concernées, ainsi que de plusieurs acteurs locaux et partenaires techniques.

L'objectif principal de cette réunion était de présenter et valider l'étude de faisabilité ainsi que les cahiers des charges en vue du lancement imminent d'un appel d'offres pour la mise en place de la première unité de biométhanisation de l'île.

Cette installation, d'une capacité annuelle de 6 000 tonnes, sera spécifiquement dédiée au traitement des déchets organiques générés par les établissements hôteliers de Djerba. Elle contribuera à produire de l'énergie renouvelable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Au terme de la réunion, l'ensemble des documents techniques ont été validés, marquant ainsi une étape cruciale vers la concrétisation du projet. Toutes les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement fort et leur mobilisation collective pour garantir une mise en oeuvre rapide, efficace et conforme aux délais établis.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de la Tunisie pour une transition énergétique ambitieuse, tout en renforçant la résilience environnementale de l'île et en créant des emplois verts au niveau local.