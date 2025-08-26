Tunisie: Le pays valide sa première unité de biométhanisation à Djerba

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) actualisée, la Tunisie continue d'accélérer sa transition vers une économie bas carbone et circulaire. À Djerba, une initiative pilote soutenue par le PNUD, le gouvernement du Japon, l'Italie, en collaboration avec l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME) et l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), vise à transformer la gestion des déchets organiques en levier de développement durable.

Une réunion technique de validation s'est tenue récemment à Djerba, sous la présidence du Gouverneur de Médenine, en présence des directeurs généraux de l'ANME et de l'ANGED, des représentants régionaux de la STEG, des communes concernées, ainsi que de plusieurs acteurs locaux et partenaires techniques.

L'objectif principal de cette réunion était de présenter et valider l'étude de faisabilité ainsi que les cahiers des charges en vue du lancement imminent d'un appel d'offres pour la mise en place de la première unité de biométhanisation de l'île.

Cette installation, d'une capacité annuelle de 6 000 tonnes, sera spécifiquement dédiée au traitement des déchets organiques générés par les établissements hôteliers de Djerba. Elle contribuera à produire de l'énergie renouvelable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Au terme de la réunion, l'ensemble des documents techniques ont été validés, marquant ainsi une étape cruciale vers la concrétisation du projet. Toutes les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement fort et leur mobilisation collective pour garantir une mise en oeuvre rapide, efficace et conforme aux délais établis.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de la Tunisie pour une transition énergétique ambitieuse, tout en renforçant la résilience environnementale de l'île et en créant des emplois verts au niveau local.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.