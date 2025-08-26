Tunisie: Jardins d'enfant - Un taux d'inscription faible et en deçà des attentes

Nabiha Kammoun, présidente de la Chambre nationale des jardins et garderies d'enfants, a déclaré ce lundi lors de son intervention dans l'émission « Mennek Nesmaâ », que l'intérêt des parents pour l'inscription de leurs enfants dans les jardins d'enfants était faible, en particulier pour les classes préparatoires.

Elle a expliqué que l'enfant se retrouve aujourd'hui tiraillé entre trois ministères : le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, le ministère des Affaires religieuses et le ministère de l'Éducation.

Mme Kammoun a également fait remarquer que de nombreux parents préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles coraniques (Koutteb) plutôt que dans les jardins d'enfants. Elle a critiqué le fait que de nombreuses écoles coraniques utilisent les mêmes programmes éducatifs que les jardins d'enfants, déclarant : « Nous ne sommes pas contre les écoles coraniques, mais nous sommes contre le fait qu'elles deviennent une alternative aux jardins d'enfants. »

Elle a également critiqué la démarche du ministère de l'Éducation, qui consiste à mettre en place des classes préparatoires dans les écoles primaires au lieu des jardins d'enfants. Elle a appelé à la généralisation des jardins d'enfants municipaux dans chaque municipalité et à la création de jardins d'enfants dans les zones rurales afin qu'aucun enfant ne soit privé de son droit à l'éducation préscolaire.

L'intervenante a aussi encouragé les parents à inscrire leurs enfants dans les jardins d'enfants qui appliquent le programme « Notre jardin d'enfants dans notre quartier » (Raoudhatouna fi Houmetna), qui propose des prix préférentiels adaptés au pouvoir d'achat des citoyens.