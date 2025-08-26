Tunisie: Jardins d'enfant - Un taux d'inscription faible et en deçà des attentes

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

Nabiha Kammoun, présidente de la Chambre nationale des jardins et garderies d'enfants, a déclaré ce lundi lors de son intervention dans l'émission « Mennek Nesmaâ », que l'intérêt des parents pour l'inscription de leurs enfants dans les jardins d'enfants était faible, en particulier pour les classes préparatoires.

Elle a expliqué que l'enfant se retrouve aujourd'hui tiraillé entre trois ministères : le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, le ministère des Affaires religieuses et le ministère de l'Éducation.

Mme Kammoun a également fait remarquer que de nombreux parents préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles coraniques (Koutteb) plutôt que dans les jardins d'enfants. Elle a critiqué le fait que de nombreuses écoles coraniques utilisent les mêmes programmes éducatifs que les jardins d'enfants, déclarant : « Nous ne sommes pas contre les écoles coraniques, mais nous sommes contre le fait qu'elles deviennent une alternative aux jardins d'enfants. »

Elle a également critiqué la démarche du ministère de l'Éducation, qui consiste à mettre en place des classes préparatoires dans les écoles primaires au lieu des jardins d'enfants. Elle a appelé à la généralisation des jardins d'enfants municipaux dans chaque municipalité et à la création de jardins d'enfants dans les zones rurales afin qu'aucun enfant ne soit privé de son droit à l'éducation préscolaire.

L'intervenante a aussi encouragé les parents à inscrire leurs enfants dans les jardins d'enfants qui appliquent le programme « Notre jardin d'enfants dans notre quartier » (Raoudhatouna fi Houmetna), qui propose des prix préférentiels adaptés au pouvoir d'achat des citoyens.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.