Congo-Kinshasa: TRANSCO réceptionne 30 nouveaux bus à Kinshasa

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'entreprise de transport en commun TRANSCO a réceptionné, ce lundi 25 août, un lot de trente nouveaux bus de marque Mercedes-Benz à Kinshasa. Ces véhicules sortent tout droit des ateliers de la société « Suprême Automobile », spécialisée dans le montage de véhicules et installée dans la capitale congolaise.

Cette remise s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Gouvernement congolais et cette entreprise. Il s'agit de la première tranche d'un lot de soixante bus destinés à renforcer le parc automobile de TRANSCO.

L'arrivée de ces bus suscite une vive satisfaction au sein de l'entreprise. Son directeur général intérimaire, Sylvestre Bilambo, a lancé un appel à la responsabilité collective pour préserver ces biens publics :

« La vision étant grande pour TRANSCO, chacun de nous doit veiller à la protection de ces biens de l'État».

Cet appel a trouvé un écho favorable auprès des agents, comme l'a exprimé Bijoux Mwange, présidente de la délégation syndicale.

« Ce matériel roulant vient de tomber comme une manne à un moment crucial pour la survie de TRANSCO. L'ensemble du personnel s'engage à travailler pour servir la population et assurer la protection de ces bus », a-t-elle souligné.

Le secrétaire général aux Transports, Jean-Marie Abolia, représentant le vice-Premier ministre en charge des Transports, a rappelé l'engagement du Gouvernement à améliorer les services de transport afin de faciliter la mobilité des citoyens.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

